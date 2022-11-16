邱臣遠指藍綠立委都有助理聯繫黨團　曾銘宗：定位不清無法明確解釋

▲曾銘宗。（ 資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

昨政論節目《鄭知道了》中，一名匿名「A先生」指民眾黨5位立委辦公室要捐一個助理名額供黨團或智庫使用，讓主持人鄭弘儀質疑拿國家的錢給私人黨，是貪汙，但民眾黨團反駁稱惡意造謠，並強調藍綠立委應都有助理協助聯繫黨團。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團的助理每天都跟40位委員及其助理密切聯絡，但民眾黨團所謂的聯繫業務定位不清楚，他沒辦法代為做出明確解釋。

針對上述昨晚《鄭知道了》節目內容，民眾黨團總召邱臣遠16日澄清，這完全不是事實，譴責該節目惡意造謠；民眾黨每位立委的國會助理完全按照立法院規定、法令來實際聘請，相關國會助理工作也負責跟黨團的聯繫、溝通，以及立法院各委員會盯場，這個各政黨立院黨團助理、法案助理，都有這樣的類似工作。邱臣遠還反擊，國民兩黨有沒有這樣的助理？

隨後，記者就此詢問國民黨團總召曾銘宗，曾表示，每位助理都會跟黨團密切聯絡，但民眾黨團所謂的聯繫業務定位不清楚，這問題還是要問當事人，他沒辦法代為做出明確解釋。

曾銘宗也提及，國民黨團的助理每天都跟40位委員及其助理密切聯絡，比如討論哪個委員會有關的法案意見，或審預算時要不要出相關提案、主決議，每天都陸陸續續密切聯絡，但定義是什麼真的不清楚，沒辦法代為解答。

至於高虹安辦公室被爆薪資請領五萬，但助理實領零元是否為常態？曾銘宗說，相信這事情還是由高自己出來解釋，身為立法院同僚，在不清楚情況底下評論會有失公允，也不合適。