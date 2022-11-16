　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱臣遠指藍綠立委都有助理聯繫黨團　曾銘宗：定位不清無法明確解釋

▲曾銘宗。（ 資料照／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗。（ 資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

昨政論節目《鄭知道了》中，一名匿名「A先生」指民眾黨5位立委辦公室要捐一個助理名額供黨團或智庫使用，讓主持人鄭弘儀質疑拿國家的錢給私人黨，是貪汙，但民眾黨團反駁稱惡意造謠，並強調藍綠立委應都有助理協助聯繫黨團。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團的助理每天都跟40位委員及其助理密切聯絡，但民眾黨團所謂的聯繫業務定位不清楚，他沒辦法代為做出明確解釋。

針對上述昨晚《鄭知道了》節目內容，民眾黨團總召邱臣遠16日澄清，這完全不是事實，譴責該節目惡意造謠；民眾黨每位立委的國會助理完全按照立法院規定、法令來實際聘請，相關國會助理工作也負責跟黨團的聯繫、溝通，以及立法院各委員會盯場，這個各政黨立院黨團助理、法案助理，都有這樣的類似工作。邱臣遠還反擊，國民兩黨有沒有這樣的助理？

隨後，記者就此詢問國民黨團總召曾銘宗，曾表示，每位助理都會跟黨團密切聯絡，但民眾黨團所謂的聯繫業務定位不清楚，這問題還是要問當事人，他沒辦法代為做出明確解釋。

曾銘宗也提及，國民黨團的助理每天都跟40位委員及其助理密切聯絡，比如討論哪個委員會有關的法案意見，或審預算時要不要出相關提案、主決議，每天都陸陸續續密切聯絡，但定義是什麼真的不清楚，沒辦法代為解答。

至於高虹安辦公室被爆薪資請領五萬，但助理實領零元是否為常態？曾銘宗說，相信這事情還是由高自己出來解釋，身為立法院同僚，在不清楚情況底下評論會有失公允，也不合適。

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／館長猛批國體大球場　雲豹突聲明：魔獸非館長品牌代言人
FTX垮台「幣圈風暴」還在燒！　這間公司準備破產
獨／錢帥君男友「第3招待所」曝！　羅志祥也是座上賓
前民眾黨員衝北機站遞資料！　高虹安駁：從沒當過我助理
法院認證「回捐薪水」！高雄最年輕女議員助理　實領25K涉偽證
林口隨機砍人！　25歲女走出百貨被猛擊頭部
民眾黨5立委捐人頭助理？　柯文哲「一路臭臉」怒嗆：沒有這些事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

比較林智堅論文、高虹安資策會爭議　他曝發文數差距網大驚

小陳其邁＋小陳菊加持　「邁盟」合體現任議員誓言議會過半

綠高層：高虹安事件影響民眾黨　「慣老闆」改變年輕人觀感

四叉貓爆高虹安C助理薪水27％捐公積金　深夜被催改稿

綠高層評近10縣市選情膠著　對比2018「這一次比較刺激」

民眾黨要綠營別選前賣芒果乾　他嘆冤有頭債有主：應喊話習近平

確定了！蔣萬安「選前之夜」地點拍板　周五內部開動員會議

民進黨黃金周造勢場次出爐　19日翻轉中台灣、20日聚焦北桃

朱立倫批民進黨坐擁國家機器　諷「最好全台灣99%都投給他們」

林冠年北機站送資料要她請辭立委　高虹安反駁：從沒當過我助理

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

比較林智堅論文、高虹安資策會爭議　他曝發文數差距網大驚

小陳其邁＋小陳菊加持　「邁盟」合體現任議員誓言議會過半

綠高層：高虹安事件影響民眾黨　「慣老闆」改變年輕人觀感

四叉貓爆高虹安C助理薪水27％捐公積金　深夜被催改稿

綠高層評近10縣市選情膠著　對比2018「這一次比較刺激」

民眾黨要綠營別選前賣芒果乾　他嘆冤有頭債有主：應喊話習近平

確定了！蔣萬安「選前之夜」地點拍板　周五內部開動員會議

民進黨黃金周造勢場次出爐　19日翻轉中台灣、20日聚焦北桃

朱立倫批民進黨坐擁國家機器　諷「最好全台灣99%都投給他們」

林冠年北機站送資料要她請辭立委　高虹安反駁：從沒當過我助理

二線機車長驗毒陽轉陰！台鐵發文評估恢復乘務　工會為這點開砲

11人男團遭威脅陪酒！　哭著開記者會：被代表摸大腿性騷擾

紐約曼哈頓「全球最高住宅」售價2.5億美金　他感嘆：反而算便宜

加薪潮來了！漢來美食調薪幅度上看33%、路易莎加薪千元

快訊／你的「魔獸超人」上線了　霍華德升空爆扣誓奪冠

比較林智堅論文、高虹安資策會爭議　他曝發文數差距網大驚

高虹安是面照妖鏡　照出民進黨的貪與惡

不只葉克膜！台大新型循環輔助系統　完成全台首2例高風險複雜心導管

小陳其邁＋小陳菊加持　「邁盟」合體現任議員誓言議會過半

外送發現「店家崩潰公告」紅筆劃掉這串字　他笑歪：看來貓崩潰了

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

政治熱門新聞

桃園老里長幫站台　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

陳時中自曝必看NBA　號次12號「我要蹭一下魔獸熱度」

妻在徐耀昌餐會被請出場　徐定楨：不捨與愧疚

蔡阿嘎評她北市第1美！最年輕里長參選人李品君談政見

台北市長3奇葩候選人　他嗆：選錯全家死光

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

高虹安助理費爭議　前助理曝5立委都有

25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

陳時中：選舉「入魔」不值得　曝太太這樣鼓勵

譴責「鄭知道了」造謠　民眾黨團：擬提告

更多熱門

相關新聞

助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

三立電視台昨晚政論節目《鄭知道了》中，一名匿名「A先生」指民眾黨5位立委辦公室要捐一個助理名額供黨團或智庫使用，讓主持人鄭弘儀質疑拿國家的錢給私人黨，是貪汙。但民眾黨立法院黨團總召邱臣遠16日澄清，相關國會助理工作是負責跟黨團的聯繫、溝通，以及立法院各委員會盯場，完全按照法令來實際聘請。

被控立委辦違法「捐人頭」當黨團助理　民眾黨團曝工作內容喊告

被控立委辦違法「捐人頭」當黨團助理　民眾黨團曝工作內容喊告

譴責「鄭知道了」造謠　民眾黨團：擬提告

譴責「鄭知道了」造謠　民眾黨團：擬提告

國民黨團拒協商11/25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

國民黨團拒協商11/25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

立法院國父遺像「破洞不見了」　國民黨團：畫師楊炳輝願免費修復

立法院國父遺像「破洞不見了」　國民黨團：畫師楊炳輝願免費修復

關鍵字：

曾銘宗邱臣遠民眾黨團人頭助理國民黨團

讀者迴響

熱門新聞

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

點1980元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面