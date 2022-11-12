解封復甦！「人流回籠最多」航線出爐　長榮2類航班訂位量大增

▲慕尼黑楚格峰景色怡人，吸引大批旅客上山朝聖。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空開航台北－慕尼黑航線，每周飛行4班，在歐洲共擁有六個航點，為台灣在歐洲航點最多的航空公司，另今年11月起歐洲航線恢復疫情前規模，每周可達30個航班數，訂位量增加的航班也集中在歐洲、美國等長程航線，因此客運收入將逐漸提高。

長榮航空總經理孫嘉明表示，慕尼黑是德國第三大城市，兼具商務差旅與觀光旅遊客源的特性，慕尼黑擁有眾多著名景點，如新天鵝堡、寧芬堡、奧林匹克塔等，每兩年舉辦一次的慕尼黑電子展也使眾多企業於此設廠，每年舉辦的慕尼黑啤酒節更是世界級的節慶活動，都能吸引客源前來。

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▲慕尼黑新天鵝堡外觀相當漂亮，該座城堡也是迪士尼城堡的原型。（圖／記者李宜秦攝）

孫嘉明指出，慕尼黑飛行台灣的首航航班中，外國旅客佔比超過一半，其中三成為轉機到其他亞洲城市的旅客，目前長榮擁有六個歐洲航點，包括慕尼黑、米蘭、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎、維也納，旅客可串聯各航點，以一點一出的規劃旅程，讓旅程更為彈性。

台灣已於今年10月13日全面解封，不過孫嘉明坦言，報復性旅遊人潮不如想像中的多，然而整體訂位量仍上升，今年11月起歐洲航線恢復疫情前規模，每周可達30個航班數。

▲▼旅客可乘坐火車登上慕尼黑楚格峰，欣賞山上風光與美景。（圖／記者李宜秦攝）

孫嘉明表示，目前訂位量上升的航班多以美國、歐洲等長程航線為主，由於票價相對於短程線高，因此客運收入也會逐漸增高。

至於貨機是否飛行歐洲，他表示，目前仍以飛航北美為主，不過自2025年陸續執行3架777-300ER客機改貨機工程，且2023年底前也會再交付一架全新的777F貨機，會再評估是否恢復歐洲貨機航班。