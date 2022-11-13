歐洲3國十日遊7萬有找！慕尼黑飯店業曝「中俄客人全沒」房費微漲

▲德園第三大城慕尼黑有多個知名景點，觀光人潮龐大。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空開航台北－慕尼黑航線，長榮航空直營旅行社長汎假期也推出「特選德瑞義湖光山色10日」，含稅價68,900元。慕尼黑飯店業者表示，受疫情及烏俄戰爭影響，流失很多中國與俄羅斯旅客，加上全球通貨膨脹、天然氣漲價等因素，房價微幅上漲。

長榮航空總經理孫嘉明表示，台北-慕尼黑航線開闢每周4班的直飛服務，不僅提供台北-慕尼黑兩地民眾便利的空中交通服務，還可望促進雙邊更密切的經貿往來及文化交流。

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▲▼慕尼黑濕壁畫村為知名觀光景點之一，景區內不少房子都漆上壁畫。（圖／記者李宜秦攝）

慕尼黑蒙特拉斯宮飯店銷售公關Philipp Herdeg表示，疫情前後住房率差異不大，但中國旅客未回流，也因烏俄戰爭影響，沒有了俄羅斯的旅客，幸好仍有許多來自歐洲本地及美國的客人。

Philipp Herdeg坦言，前段時間受疫情影響人力縮編，目前仍有許多疫情間離開的員工尚未復工，出現些許人短缺問題，業者正盡全力邀請他們重新回到飯店提供服務。

▲▼慕尼黑蒙特拉斯宮飯店銷售公關Philipp Herdeg說，房價受戰爭、疫情等因素微幅上漲。（圖／記者李宜秦攝）

受戰爭影響，天然氣漲價，Philipp Herdeg表示，飯店方提升百分之十的預算購買天然氣，不過仍努力尋找從挪威等其他國家的替代來源，避免影響房價。不過受俄烏戰爭導致通膨加劇、俄羅斯旅客流失等因素，房價仍微幅上漲。

Philipp Herdeg表示，推薦大家來慕尼黑體驗音樂及文化，慕尼黑有很多博物館、世界最有名的慕尼黑啤酒，且只要一個半小時的車程就能上山滑雪，同時還有比紐約中央公園還大的英國花園，甚至還可以直接在裡面衝浪。

▲▼慕尼黑是台灣旅客相當嚮往的城市之一，台德雙方也是重要經貿夥伴。（圖／記者李宜秦攝）

慕尼黑機場資深副總Oliver Dersch表示，長榮航空開航台北-慕尼黑航線後，將可搭配東北亞、東南亞的綿密航網，方便歐洲旅客轉機至亞洲各大城市。

Oliver Dersc指出，慕尼黑是台灣旅客相當嚮往旅遊的城市之一，而德國是台灣在歐洲第一大貿易夥伴，相信能夠透過此次開航更加堅實彼此的合作關係。