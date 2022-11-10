台灣之光！長榮航空再奪2023「全球五星級航空公司」大獎

▲長榮航空再次得到全球旅客肯定，榮獲2023「全球五星級航空公司」 (Five Star Global Airlines) 的指標性獎項。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association) 與FTE (Future Travel Experience)於今(10)日在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，長榮航空再次得到全球旅客肯定，榮獲2023「全球五星級航空公司」 (Five Star Global Airlines) 的指標性獎項。

長榮航空表示，「此次再次獲獎，真的非常感謝全球旅客的支持，我們在疫情這兩年也未曾停下腳步，為減少接觸、加快效率，不斷推陳出新，打造『e化新旅行』的全新概念，陸續推出預約自助報到、EVA e-Library、預付超額行李、自助行李託運等服務。

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日前也開闢台北-米蘭和台北-慕尼黑兩條新航線，成為台灣飛航歐洲航點最多的航空公司，提供旅客往返歐洲更便利的服務」。

APEX及FTE舉辦之博覽會為亞洲最大規模的航空盛會，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容有亞太地區航空業界、服務商之最具創新性的解決方案平台，以及航空業界最新產品和概念，並提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之利器。

APEX此次舉辦的乘客評選大獎(Passenger Choice Awards)及協會認證(Official Airline Ratings)，以全球及區域等類別，針對全球近600家航空公司、超過100萬個航班的旅客做評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等進行問卷調查，並將結果提供給專業的外部審核公司進行查驗。