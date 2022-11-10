LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！神人實測：新增相簿會GG

▲封鎖親友後，對方依舊可看到新增相簿內容。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

從工作到家庭，台人習慣用LINE聯絡，至於該如何判定被對方封鎖，有網友實測表示，可以嘗試送貼圖之外，最快就是直接撥打電話，若左上方出現「通話符號」，就代表沒被封鎖。值得注意的是，若是你封鎖別人，千萬別把聊天室當作筆記室，因為對方依舊能看到新增的相簿內容。

一名網友在Dcard超狂表示，以iPhone來說，想測試LINE有無被封鎖或是開啟阻擋訊息，除了送貼圖來確認，原PO認為「最快的方式就是打語音通話！」

原PO實測表示，撥出LINE通話後，若左上角「有顯示通話符號」，代表沒有被封鎖；反之，若被封鎖的話，就不會顯示通話符號，不論響再久就是不會出現。

▲左圖有顯示「綠色通話符號」，代表沒有被封鎖。（圖／記者劉維榛攝）



值得注意的是，若是你封鎖別人，又把聊天室當作筆記本用途的話，而對方還留著視窗（未刪除對話紀錄），儘管處於封鎖狀態，對方依舊能看到你新增的相簿內容。

原PO也觀察發現，「LINE封鎖後解除，這段期間若你有傳訊息給他，他是看不到的。」至於解除封鎖後，對話會如何顯示？原PO說明，一般來說，對方解除封鎖後，對話會顯示已讀，但對方刪掉聊天室的話，會已讀之後的訊息。

另外，原PO也分享如何判定對方IG是否處於登出，以及封鎖對方後，雙方的聊天室可能會消失。

1.直接打電話：若對方可能是小帳並且已登出，撥出電話後「不會有任何聲音」；反之，若對方未登出，打電話過去就會有「登～」的聲音。

2.封鎖的對象曾聊天互動的話，原PO建議重複多次「封鎖後，再解除封鎖」的動作，如此一來，兩人的聊天內容就會被刪除了。

不過原PO實測直呼，目前自己用了四個帳號做測試，有的封鎖2、3次，對話就會消失，也有封鎖幾10次才會消失。