陸放寬防疫措施　「跨省旅遊」搜索量暴增

▲廣州疫情。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期放寬防疫措施，旅遊、觀光的搜尋量大幅飆漲，業界人士認為，隨著科學精準防控措施落實後，將大大增加潛在出遊人群的數量，減少遊客報名出遊時的種種顧慮，也必將進一步促進旅遊動機轉化為真實的旅遊行為。

根據《澎湃新聞》報導，去哪兒度假產品負責人楊光會解釋，跨省遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，意味著旅遊「熔斷」機制不再執行，對出現高風險地區的省（區、市），無需暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

同程研究院高級研究員張明陽介紹，該通知的發布，是國務院優化疫情防控工作「20條」措施在文旅行業的進一步落地，意味著旅遊業的防控工作將更加科學化、精準化，「隨著科學精準防疫的政策在各地逐步落實，整個旅遊行業將進入復甦週期。」

春秋旅遊副總經理周衛紅指出，隨著科學精準防控措施落地、落實後，就將大大增加潛在出遊人群的數量，減少遊客報名出遊時的種種顧慮，也必將進一步促進旅遊動機轉化為真實的旅遊行為。

攜程數據顯示，《通知》發布後，攜程跨省遊產品搜索量達到國慶假期以來的峰值，自由行產品搜索量較前一日增長超2倍。

此外，《通知》發布後一小時內，同程旅行平台跟團遊產品搜索量快速上漲，較前日同一時段上漲超過600%。機票、火車票等交通產品搜索量也隨之上漲，漲幅分別為182%和97%。