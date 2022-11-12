國1汐止南下匝道「明天上午6時通車」　597處邊坡半年內總體檢

▲交通部長王國材視察國1汐止匝道，宣布13日上午6時恢復通車。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

國1汐止南下匝道邊坡兩度崩塌，五堵到汐止主線封閉一度造成大塞車，高公局11月7日搶通恢復主線全面通車，汐止南向匝道和集散道持續搶通，交通部長王國材今(12日)再度前往視察，王國材宣布，汐止匝道及集散道將在明天(13日)上午6時恢復通車。

王國材表示，11月1日、2日汐止交流道坍滑，造成主線跟匝道受到影響，7日主線兩線恢復通車，在高公局努力下，汐止南向匝道和集散道邊坡H鋼穩定加固已經做好，排水路也做了些整理，土方清理得差不多了，預計明天(13日)上午6點汐止匝道和集散道將通車，將恢復坍滑前交通狀況。

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王國材表示，後續汐止邊坡會花半年時間繼續施作永久穩固工程，包括大家一直討論的偵測器位置設置要更廣，高公局也有計畫進行中，針對這二周造成用路人交通不便，他也要表達道歉，在高公局日夜24小時施工下都已經搶通了。

▲國1汐止南向匝道11月13日上午6時恢復通車。（圖／交通部）

高公局長趙興華表示，目前國道有597處邊坡為C級邊坡(較穩定邊坡)，其中9成為順向坡，相關邊坡維護都有檢視，預計將在半年內進行完整邊坡總體檢，前一次邊坡總體檢是在108年完成，當時偵測資料都是正常，但高公局將會重新檢視，重新對C級邊坡體檢，偵測器位置和數量也都會重新檢討和安置。

民進黨基隆市長候選人蔡適應今也到現場，蔡適應表示，事情發生第一時間，他跟用路人相當關心，感謝王國材和交通部人員的努力，包括協調國道客運不停駛、交辦台鐵局加開加班車，並把通車時間往前推進，比原定時間快很多。

蔡適應表示，工作人員24小時不眠不休辛苦搶修，基隆和汐止用路人可感受到政府決策和執行迅速，發生天災，第一線人員不畏苦趕快把事情完成，加上明天上午6點全線恢復通車，讓用路人影響降到最低。

