畫面曝！徐定禎妻現身徐耀昌餐會惹議　鍾東錦陣營：比黑道還黑道

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

即將卸任的苗栗縣長徐耀昌，昨晚(15日)舉辦感恩餐會時，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的妻子楊士儀，在未收到邀請的情況下到場，隨後又因為碰倒花籃，跟與會人士爆發口角。徐定禎事後質疑感恩餐會如果是縣府公帑，就不能禁止任何人到場，還覺得太太遭欺負。國民黨籍縣長候選人鍾東錦陣營則表示，感恩餐會是徐耀昌自掏腰包辦理，屬於私人行程，楊士儀故意鬧場，比黑道還黑道。

▲徐定禎的太太在會場跟與會人士起爭執。（合成圖／讀者提供）

徐耀昌昨晚舉辦感恩餐會時，徐定禎的妻子楊士儀穿著競選白外套到場，不慎撞倒會場內的花藍，結果跟與會人士爆發口角爭執。在場與會人士紛紛高喊「我們唾棄暴力」、 「我們唾棄他們」、「我們不歡迎民進黨」。

徐定禎今天表示：「自己看完昨天的影片後，感到非常不捨，我認為感恩餐會是造勢大會，是縣長公開行程，如果該大會是使用縣府公帑舉辦，就不能禁止別人去，如果是徐耀昌私人的造勢大會，他沒有意見，但也不該如此粗魯的對待太太，我甚至懷疑這是假感恩真賄選，並嚴厲譴責對方粗暴對待一名手無寸鐵的弱女子。」

▲徐定禎針對妻子昨晚到感恩餐會一事，給出回應 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對此，鍾東錦競選總部執行長徐廷琮則表示，徐耀昌的感恩餐會，是他自掏腰包舉辦，沒有動用任何公款，他們沒有邀請楊士儀，還指控楊士儀動員民進黨人士，前往徐耀昌的感恩餐會，根本是刻意鬧場，民進黨一直說別人是黑道，但他們的行為「比黑道還黑道」。

▲鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應。（圖／記者蔡文淵翻攝）

一名曾參與昨晚感恩餐會的工作人員透露，他當時在入口處見到楊士儀，有客氣地告知她，這是私人舉辦的餐會，要邀請誰來參加，是主人的自由，因此不方便讓楊士儀進入會場，但對方卻堅持要入場。