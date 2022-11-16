▲左為鴻海集團創辦人郭台銘、右為台北市長柯文哲。（圖／ET資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安風波不斷，淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮分析，如今民進黨全黨拚命想要打下高虹安，並不是想要拿下新竹市，而是為了防堵他們最怕的「郭柯配」。

何景榮表示，鴻海集團創辦人郭台銘過去因捐贈疫苗贏得民眾肯定，多次被外界點名為參戰2024總統大選的熱門人選，連國民黨年輕一輩的政治人物，都希望他出馬選總統，畢竟國民黨面臨的是「新北市長侯友宜走不了、黨主席朱立倫選不上」的困境，所以只要郭台銘點頭，2024年的國民黨總統候選人，一定就是他，但是要跟誰搭檔，第一優先人選當然是手中握有參選總統門票、第三大黨民眾黨主席的柯文哲。

不過，何景榮認為，要協調郭台銘與柯文哲兩個人絕非易事，首先，先不論誰正誰副，柯文哲想搶大位，就要證明自己跟民眾黨有一定的政治實力、選票基礎。如果連一席縣市長都選不上，如果連主席故鄉新竹市都丟掉，那國民黨幹嘛跟民眾黨合作？更何況，國民黨的深藍並不喜歡淺綠色彩的柯文哲；他們願意忍受「藍白合」的前提，是為了國民黨的勝選，而不是喜歡聽柯文哲。

第二，何景榮說，如果民眾黨此次一席縣市長未得、藍白合又破局，以柯文哲愛面子的個性，一定不跟藍綠兩黨搭檔，而是直接由民眾黨提名參選正總統。選舉過程柯文哲會大罵綠、小罵藍，因為選不上，能搶些媒體曝光度，出口惡氣就夠了，落選後再回去執業，當一個全台灣最有名的醫生。

第三，何景榮表示，如果藍白真的開始談合作，他們兩人，一個獅子、一個老虎，個性皆極為強悍，很容易還沒開始談，就先因為意氣之爭或溝通不良而破局，必須要有一位政治上有一定份量、郭柯都信得過，並且能證明「國民黨與民眾黨確實能合作、會成功」的人選，出面協調，「郭柯合」才走得下去。

何景榮指出，上述三個問題，目前都指向高虹安，所以當郭台銘幫高虹安讚聲的影片一出來，所有的綠營側翼傾巢而出，因為只要高虹安能當選，不但郭柯合能成局，能擊沉民進黨政權，還能讓那些側翼，日後不再狐假虎威。