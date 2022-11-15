女大生抓包曖昧對象「有在賣身」！一見消費客群崩潰了

▲女子與學長曖昧許久，卻透過朋友得知學長有在賣身。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

發現曖昧對象有在進行性交易，誰有辦法接受？一名女大生與同系學長處在曖昧階段，沒想到聊了一段時間後，竟然發現對方「有在賣身」，得知消費者的性別後，更是讓她難以接受，也不曉得該怎麼與對方繼續相處，貼文曝光後，瞬間讓網友們嘴角上揚。

這名女子在Dcard表示，她2個月前拿到學長的通訊軟體帳號後，雙方的互動變得十分曖昧，對方也坦承「有交往過女朋友」，而她也不太介意，於是雙方互動了好一段時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，女子幾天前被朋友告知，曖昧的學長竟然「有在賣身」，而且消費者的性別都是男性，讓她頓時相當崩潰，朋友還一副八卦的樣子，想讓她有同感，「但我還在船上啊！」

▼女大生聽到朋友消息才知道，曖昧的學長竟然有在賣身。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



女子介紹，學長是一名相當漂亮的男性，雖然已經慢慢接受事實，但也不曉得該怎麼繼續跟對方相處，雙方當不成男女朋友，就連普通朋友的關係，她都不知道怎麼維持，只想等期中考過後把自己灌醉，撫慰受傷的心靈。

不過，貼文曝光後，網友們沒有安慰女子，反而相當好奇，究竟要長得怎樣，才會被稱為「漂亮的男生」，「那個…漂亮的男生是多漂亮，我想知道聯絡方式做學術研究（X」、「當不了朋友也可以當客人啊！加油」、「原po要好好檢討一下，妳的雷達應該是故障了，竟然把零號對妳的友善當作是曖昧」、「所以很漂亮是多漂亮呀OUO」、「因為學長打扮漂亮就是為了吸引男生」、「道德在哪裡？底線在哪裡？哀居（IG）在哪裡？」

女子失戀已經夠痛苦，沒想到看完留言，感到更加無言，不禁崩潰回應，「結果大家重點歪，根本沒人在乎我失戀了，只在乎漂亮的學長？」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完