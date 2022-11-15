　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生抓包曖昧對象「有在賣身」！一見消費客群崩潰了

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女子與學長曖昧許久，卻透過朋友得知學長有在賣身。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯振中／綜合報導

發現曖昧對象有在進行性交易，誰有辦法接受？一名女大生與同系學長處在曖昧階段，沒想到聊了一段時間後，竟然發現對方「有在賣身」，得知消費者的性別後，更是讓她難以接受，也不曉得該怎麼與對方繼續相處，貼文曝光後，瞬間讓網友們嘴角上揚。

這名女子在Dcard表示，她2個月前拿到學長的通訊軟體帳號後，雙方的互動變得十分曖昧，對方也坦承「有交往過女朋友」，而她也不太介意，於是雙方互動了好一段時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，女子幾天前被朋友告知，曖昧的學長竟然「有在賣身」，而且消費者的性別都是男性，讓她頓時相當崩潰，朋友還一副八卦的樣子，想讓她有同感，「但我還在船上啊！」

▼女大生聽到朋友消息才知道，曖昧的學長竟然有在賣身。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲▼看護上網買手機竟收到玩具。（圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

女子介紹，學長是一名相當漂亮的男性，雖然已經慢慢接受事實，但也不曉得該怎麼繼續跟對方相處，雙方當不成男女朋友，就連普通朋友的關係，她都不知道怎麼維持，只想等期中考過後把自己灌醉，撫慰受傷的心靈。

不過，貼文曝光後，網友們沒有安慰女子，反而相當好奇，究竟要長得怎樣，才會被稱為「漂亮的男生」，「那個…漂亮的男生是多漂亮，我想知道聯絡方式做學術研究（X」、「當不了朋友也可以當客人啊！加油」、「原po要好好檢討一下，妳的雷達應該是故障了，竟然把零號對妳的友善當作是曖昧」、「所以很漂亮是多漂亮呀OUO」、「因為學長打扮漂亮就是為了吸引男生」、「道德在哪裡？底線在哪裡？哀居（IG）在哪裡？」

女子失戀已經夠痛苦，沒想到看完留言，感到更加無言，不禁崩潰回應，「結果大家重點歪，根本沒人在乎我失戀了，只在乎漂亮的學長？」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／新北晚間爆互毆事件　28歲男屁股中2刀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女大生抓包曖昧對象「有在賣身」！一見消費客群崩潰了

台鐵驚傳司機員吸毒「尿檢陽性」　台鐵局：已先暫停駕駛工作

立冬後轉運！　屬蛇桃花開...財神偏愛「這生肖」：鈔票輕鬆入帳

婆婆「離家出走＋冷暴力」！情勒SOP逼低頭　她崩潰：別對我好

解密慢性疼痛導致焦慮神經迴路！　榮陽交團隊研究登國際期刊

快訊／台東近海20:36規模4.4地震　最大震度3級

快訊／台東19:53發生規模4.9地震「8縣市有感」最大震度3級

驚知「乖巧男友約砲20人」　她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

激戰到套套破　女友反常「拒吃事後藥」...他害怕了！

ETC違約案逆轉！遠通要賠1700萬　高公局不滿意「研議是否上訴」

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

黃偉晉被她告白：喜歡真爽笑容XD　楊士弘夢到媽媽包養他「叫乾爸」

真奶爸推嬰兒車跑馬拉松　6月大「小情人」全程熟睡

女大生抓包曖昧對象「有在賣身」！一見消費客群崩潰了

台鐵驚傳司機員吸毒「尿檢陽性」　台鐵局：已先暫停駕駛工作

立冬後轉運！　屬蛇桃花開...財神偏愛「這生肖」：鈔票輕鬆入帳

婆婆「離家出走＋冷暴力」！情勒SOP逼低頭　她崩潰：別對我好

解密慢性疼痛導致焦慮神經迴路！　榮陽交團隊研究登國際期刊

快訊／台東近海20:36規模4.4地震　最大震度3級

快訊／台東19:53發生規模4.9地震「8縣市有感」最大震度3級

驚知「乖巧男友約砲20人」　她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

激戰到套套破　女友反常「拒吃事後藥」...他害怕了！

ETC違約案逆轉！遠通要賠1700萬　高公局不滿意「研議是否上訴」

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人

英國首相蘇納克表態：隨時準備「支援台灣」　抵抗中國侵略

歐洲減碳衝擊航班　華航、長榮出招因應

中科院首公開旋翼型無人機　已交付陸軍可實施近海偵查

陳時中：選舉選到「入魔」不值得　曝太太說這4字鼓勵

九合一懶人包／今起轉發民調最重罰500萬！　大選注意事項有哪些？

聲優系主播同時交往10人　 真面目曝光男友集體崩潰

相關新聞

研究：曖昧3行為「比長得醜」更討人厭！單身12地雷別踩

研究：曖昧3行為「比長得醜」更討人厭！單身12地雷別踩

調情是吸引浪漫伴侶的重要一步，糟糕的調情可能導致長期單身、甚至使人際關係不佳、難以找到適合自己的另一半。《Personality and Individual Differences》刊載研究表明，無論性別，大致上有11種行為會使人感到厭惡、讓調情過程的親密度下降；其中3項行為更會使調情失敗率大幅上升。

台中出租套房淪淫窟　7女4男被抓

台中出租套房淪淫窟　7女4男被抓

曖昧期怎麼試探對方？　他揭2關鍵：別被偶像劇帶偏了

曖昧期怎麼試探對方？　他揭2關鍵：別被偶像劇帶偏了

68歲「男男」性工作者稱從不暈船 特製3呎按摩床...恩客跨18至90歲

68歲「男男」性工作者稱從不暈船 特製3呎按摩床...恩客跨18至90歲

警抄高顏值選妃店　極品清純妹一原因逃過

警抄高顏值選妃店　極品清純妹一原因逃過

關鍵字：

曖昧學長賣身性交易

讀者迴響

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面