　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南8年來首例人染禽流感　5歲女童多重器官衰竭病危

▲▼雞隻、養雞場、禽流感。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 越南富壽省5歲女童感染禽流感病危。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者任庭儀／編譯

越南富壽省北部20日一名5歲女童感染H5禽流感，這是越南自2014年以來首例人類感染H5禽流感的病例。女童目前在國家兒童醫院接受治療，但需要插管，還有急性肝功能衰竭、多重器官衰竭等狀況，情況不樂觀。

《越南快訊》（VnExpress）報導，富壽省疾病控制中心21日公布調查結果顯示，患者家庭曾食用出現病狀的雞鴨。女童於10月5日開始咳嗽、發燒，兩天後陷入疲勞狀態、皮膚和眼睛發黃，並出現嘔吐等症狀，醫生診斷為急性肝功能衰竭。在轉院3次後，在國家兒童醫院檢測出感染H5禽流感。

女童目前在醫院接受治療，因呼吸衰竭需要插管，除急性肝功能衰竭之外，更併發急性腎功能衰竭、感染性休克、多重器官衰竭等，情況非常不樂觀。

越南國家衛生和流行病學研究所副所長陳如陽（Tran Nhu Duong）表示，在發現案例後，已立即派出研究小組與動物衛生部門到當地，在患者居住地區展開流行病調查。研究小組針對65名接觸者進行H5禽流感病毒檢測，結果均為陰性反應。目前，所有接觸者健康狀況皆正常。

衛生部副部長（Nguyen Thi Lien Huong）已要求醫療當局密切監測禽流感情況，以便採取措施預防人類染疫病例再出現。自2003年來，越南共通報128例人類感染H5N1禽流感病例，其中有64人死亡。

人類感染禽流感病毒可能會產生呼吸道感染的症狀，輕則發燒、咳嗽，重則肺炎，甚至死亡。醫師建議，不要購買病死家禽製成的食物，也不要食用來路不明的家禽產品。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同地方
金鐘／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！網驚：看不出51歲了
金鐘／蔡尚樺「胸前晃動」太猛！　一轉側身全場噴鼻血
快訊／焦凡凡金鐘緊張卡詞！　婁峻碩護愛發聲
金鐘／卓文萱破尺度中門大開！「東西半球被看光」激辣
金鐘／竇智孔正妹妻不藏了！　禮服「胸前開一道」超火辣
金鐘獎／訪問到一半「焦凡凡突伸手」！暖心舉動全被拍
解扣擺拍！博士美女候選人抽中6號　嬌呼：是我生日欸
今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成
唐綺陽「激瘦12公斤」 ！　靠2招成功減肥
最新民調！　張善政、鄭運鵬差距曝光
快訊／搶救台股！　金管會再祭出兩大招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

詭異畫面！男穿西裝「卻拿開山刀」隨機按門鈴　住戶看監視器怕爆

操場足球門突倒塌！小學生開心參加運動會　慘被「砸中頭部」身亡

越南8年來首例人染禽流感　5歲女童多重器官衰竭病危

美國認定伊朗派員赴克里米亞　助俄操作無人機

頭顱插在校門上！緬甸血腥鎮壓「斬首教師」　無頭屍扔地上

南韓飛官「6年內528人」轉當民航機師！　培訓1人至少花3億

車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」　扛火箭砲合照笑開懷

準備回歸？前英首相強生傳出「取消度假」　正從加勒比海返回英國

武士刀把媽砍爆血　23歲男「手持雙長刀」對峙掏槍警畫面曝光

印度版AZ疫苗「1億劑庫存」將全數銷毀　製造商驚曝：去年就停產

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

詭異畫面！男穿西裝「卻拿開山刀」隨機按門鈴　住戶看監視器怕爆

操場足球門突倒塌！小學生開心參加運動會　慘被「砸中頭部」身亡

越南8年來首例人染禽流感　5歲女童多重器官衰竭病危

美國認定伊朗派員赴克里米亞　助俄操作無人機

頭顱插在校門上！緬甸血腥鎮壓「斬首教師」　無頭屍扔地上

南韓飛官「6年內528人」轉當民航機師！　培訓1人至少花3億

車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」　扛火箭砲合照笑開懷

準備回歸？前英首相強生傳出「取消度假」　正從加勒比海返回英國

武士刀把媽砍爆血　23歲男「手持雙長刀」對峙掏槍警畫面曝光

印度版AZ疫苗「1億劑庫存」將全數銷毀　製造商驚曝：去年就停產

兄弟今晚封王戰預售破萬！德保拉期待看到黃色彩帶

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

金鐘獎／蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同的地方

金鐘獎／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！高衩開到腿根…網驚：看不出51歲了

暖心主人自製紙箱！載「18歲癱瘓狗」騎車趴趴走：讓牠隨時兜風

保全睡死「感應門半夜大開」　嗆嗶嗶叫太吵！住戶火：玩電動也好

季後賽疫情遞補避免有Bug！確診要「國家認證」

樂桃航空台北飛羽田與大阪11月中起天天飛　票價較疫前高出不到一成

樂桃「成田－桃園」搭乘體驗！行李重量必注意　免稅店7點後全關

國際熱門新聞

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

即／小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師！

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

美軍示警「中國最快2022年犯台」　白宮：沒有衝突理由

快訊／最短命英國首相！特拉斯「上任45天」宣布辭職

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

英國財相、首相先後下台　一次看懂風波

上任45天仍有終身俸！　特拉斯每年可爽領417萬

烏克蘭因俄軍空襲　首度全國限電

美軍F-35墜毀　飛行員彈射逃生

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

馬斯克證實　將1.4兆收購推特

機上絕不做的5件事　空姐：別光腳進廁所

更多熱門

相關新聞

操場足球門突塌　小學生參加運動會慘死

操場足球門突塌　小學生參加運動會慘死

馬來西亞一名小學5年級的學生，在學校參加運動會活動時，操場上的足球門框竟突然倒塌，整個金屬框砸在他的頭上，緊急搶救後仍宣告不治。

緬甸士兵斬首教師　頭顱插校門上

緬甸士兵斬首教師　頭顱插校門上

G20下月登場　印尼擬安排普丁拜登會晤

G20下月登場　印尼擬安排普丁拜登會晤

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

男中大獎開心慶祝　隔天離奇死宿舍

男中大獎開心慶祝　隔天離奇死宿舍

關鍵字：

H5N1越南禽流感東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

即／彰化神秘保險櫃打開了　百年「黃金傳說」揭曉

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面