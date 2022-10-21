越南8年來首例人染禽流感　5歲女童多重器官衰竭病危

▲ 越南富壽省5歲女童感染禽流感病危。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者任庭儀／編譯

越南富壽省北部20日一名5歲女童感染H5禽流感，這是越南自2014年以來首例人類感染H5禽流感的病例。女童目前在國家兒童醫院接受治療，但需要插管，還有急性肝功能衰竭、多重器官衰竭等狀況，情況不樂觀。

《越南快訊》（VnExpress）報導，富壽省疾病控制中心21日公布調查結果顯示，患者家庭曾食用出現病狀的雞鴨。女童於10月5日開始咳嗽、發燒，兩天後陷入疲勞狀態、皮膚和眼睛發黃，並出現嘔吐等症狀，醫生診斷為急性肝功能衰竭。在轉院3次後，在國家兒童醫院檢測出感染H5禽流感。

女童目前在醫院接受治療，因呼吸衰竭需要插管，除急性肝功能衰竭之外，更併發急性腎功能衰竭、感染性休克、多重器官衰竭等，情況非常不樂觀。

越南國家衛生和流行病學研究所副所長陳如陽（Tran Nhu Duong）表示，在發現案例後，已立即派出研究小組與動物衛生部門到當地，在患者居住地區展開流行病調查。研究小組針對65名接觸者進行H5禽流感病毒檢測，結果均為陰性反應。目前，所有接觸者健康狀況皆正常。

衛生部副部長（Nguyen Thi Lien Huong）已要求醫療當局密切監測禽流感情況，以便採取措施預防人類染疫病例再出現。自2003年來，越南共通報128例人類感染H5N1禽流感病例，其中有64人死亡。

人類感染禽流感病毒可能會產生呼吸道感染的症狀，輕則發燒、咳嗽，重則肺炎，甚至死亡。醫師建議，不要購買病死家禽製成的食物，也不要食用來路不明的家禽產品。