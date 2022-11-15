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魔獸開直播「假韓國瑜亂入」歡迎來台灣！留言被置頂　真相笑翻

記者施怡妏／綜合報導

前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）14日晚間無預警現身桃園夜市，品嚐蚵仔煎，他甚至還在用餐結束後，到隔壁攤位體驗各式小遊戲，吸引大批民眾圍觀，同時也在IG上開直播與粉絲分享夜市行，底下出現一名假冒前高雄市長韓國瑜的帳號，用英文留言「歡迎來台灣」，居然被魔獸設成置頂，笑翻許多人。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲魔獸將假韓國瑜的留言設為置頂。（圖／翻攝自PTT）

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霍華德14日晚間在IG開直播，只見他在桃園夜市的店家中大啖台灣小吃，更親切地在店家牆上留下簽名，而他畫面一轉，整間店早已擠滿人潮。餐後他也到附近攤位體驗打彈珠、射飛鏢、夾娃娃機等各式遊戲，更大方與熱情粉絲合照，場面相當熱鬧。

直播湧入許多粉絲觀看，值得一提的是，有位頭像放著韓國瑜照片的用戶，ID寫著「vegetabie.han」，疑似是假帳號，用英文留言「Ha Dwight I am the mayor of Kaohsiung Welcome to Taiwan」，沒想到魔獸居然將該則留言置頂。

▲▼ 。（圖／翻攝自霍華德IG）

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市 。（圖／翻攝自霍華德IG）

此舉動笑翻許多PTT網友，「怎麽有假韓總被置頂」、「置頂超哭」、「魔獸抓到韓粉」、「魔獸剛剛置頂一個假冒韓國瑜的鄉民，還說讓我們歡迎市長，我笑到瘋掉」、「世界的韓導」、「百萬韓粉要買爆T1的票了」、「史上最大咖是韓粉，想不到吧」、「假韓總是殺小啦」。

事實上，韓國瑜本人的IG帳號為「vegetable.han」，留言的帳號則是「vegetabie.han」，兩者僅有一個英文字母的差異。實際在IG上輸入「vegetabie.han」，該用戶是私人帳號，名稱為「韓總來了」，介紹則寫著「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，粉絲數僅有18名。

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