魔獸開直播「假韓國瑜亂入」歡迎來台灣！留言被置頂　真相笑翻

記者施怡妏/綜合報導

前NBA超級球星霍華德(Dwight Howard)14日晚間無預警現身桃園夜市,品嚐蚵仔煎,他甚至還在用餐結束後,到隔壁攤位體驗各式小遊戲,吸引大批民眾圍觀,同時也在IG上開直播與粉絲分享夜市行,底下出現一名假冒前高雄市長韓國瑜的帳號,用英文留言「歡迎來台灣」,居然被魔獸設成置頂,笑翻許多人。





▲魔獸將假韓國瑜的留言設為置頂。(圖/翻攝自PTT)

[廣告]請繼續往下閱讀...

霍華德14日晚間在IG開直播,只見他在桃園夜市的店家中大啖台灣小吃,更親切地在店家牆上留下簽名,而他畫面一轉,整間店早已擠滿人潮。餐後他也到附近攤位體驗打彈珠、射飛鏢、夾娃娃機等各式遊戲,更大方與熱情粉絲合照,場面相當熱鬧。

直播湧入許多粉絲觀看,值得一提的是,有位頭像放著韓國瑜照片的用戶,ID寫著「vegetabie.han」,疑似是假帳號,用英文留言「Ha Dwight I am the mayor of Kaohsiung Welcome to Taiwan」,沒想到魔獸居然將該則留言置頂。

▲霍華德(Dwight Howard)14日晚間現身桃園夜市 。(圖/翻攝自霍華德IG)

此舉動笑翻許多PTT網友,「怎麽有假韓總被置頂」、「置頂超哭」、「魔獸抓到韓粉」、「魔獸剛剛置頂一個假冒韓國瑜的鄉民,還說讓我們歡迎市長,我笑到瘋掉」、「世界的韓導」、「百萬韓粉要買爆T1的票了」、「史上最大咖是韓粉,想不到吧」、「假韓總是殺小啦」。

事實上,韓國瑜本人的IG帳號為「vegetable.han」,留言的帳號則是「vegetabie.han」,兩者僅有一個英文字母的差異。實際在IG上輸入「vegetabie.han」,該用戶是私人帳號,名稱為「韓總來了」,介紹則寫著「一支穿雲箭,千軍萬馬來相見」,粉絲數僅有18名。

ETtoday開箱雲好康報報!內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦!「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

省錢大作戰!超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1!秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」!睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」!添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一!泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元