美濃開講湧千民眾　柯志恩信心大增

▲柯志恩昨（14）晚結束大旗美地區車隊掃街後，旋即前往美濃天后宮廟口開講。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

柯志恩昨（14）晚結束大旗美地區車隊掃街後，旋即前往美濃天后宮與立委江啟臣、林義迪議員、林榮昊候選人與葛姵瑩候選人廟口開講。柯志恩表示，原本在車掃時還在感嘆過去最挺國民黨的地區這次選舉似乎都有所動搖，但今天沒想到可以在平日晚上看到破千旗美鄉親到場支持，讓她信心大增。

柯志恩強調，縣市合併以後，高雄教育資源落差、貧富差距問題日益嚴重。市府還大言不慚表示薪資上漲百分之八，但卻忽略了房價飛漲兩成至四成的事實。

接著柯志恩提到大旗美地區人口流失狀況嚴重，是繼南高雄之後人口減少最多的地區。她感嘆的問到，民進黨如果執政如此優良，為何人口卻一再流失？柯志恩更以週末民進黨在大旗美的造勢，一輛輛遊覽車載著動員人潮而非返鄉遊子進入大旗美地區，狠酸民進黨本末倒置、無力照顧旗美鄉親。柯志恩最後強調，教育是孩子的未來，孩子則是高雄的未來。誓言用教育翻轉高雄，用毅力與堅持創造奇蹟。

另外地方人士表示，這次美濃選情確實較不明朗，尤其綠營號稱美濃里長全部「挺邁」，企圖營造團結表象。而柯志恩透過密集掃街以及多場廟口開講，確實喚醒旗美鄉親對藍營的熱情與期盼。所以這次廟口開講，除了活動現場民眾座無虛席外，實際上還有多位里長及候選人默默到場支持。

柯志恩表示，過去大旗美地區對於國民黨相當支持，但長期在野的結果，使得不少鄉親對於藍營日趨冷漠。柯志恩也呼籲美濃鄉親，拿出硬頸精神，堅定支持國民黨。「你可以不討厭陳其邁，但要相信柯志恩。」柯志恩一席話，顯示了她對高雄鄉親的重視以及為大旗美地區服務的決心。