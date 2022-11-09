觀光業詐騙旅客「最重罰15萬元」　出團訂單無出發日要吞3萬罰單

▲觀光業者若有詐騙旅客且情節重大行為將可重罰。（圖／達志影像／美聯社）

記者李姿慧／台北報導

交通部昨(11/8)公告修正「發展觀光條例裁罰標準」，旅館、旅行業和遊樂園若有詐騙旅客且情節重大，可開罰15萬元，玷辱國家榮譽或損害國家利益情節重大者重罰50萬元；導遊人員詐騙旅客情節重大也可開罰5萬元；另旅行業行程訂單未記載出發日期將吞3萬元罰單，相關規定即起上路。

交通部公告修正「發展觀光條例裁罰標準」，明訂觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業有詐騙旅客且情節重大，將開罰15萬元；妨礙善良風俗且情節重大，罰30萬元；玷辱國家榮譽或損害國家利益情節重大者重罰50萬元，上列皆可停止部分或全部營業、廢止執照。若停業處分仍繼續營業，可廢止營業執照，以及罰50萬元並按次處罰。

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此外，觀光旅館、旅館業、旅行業、觀光遊樂業受雇人員詐騙旅客且情節重大也可罰5萬元，妨礙善良風俗且情節重大者罰15萬元，玷辱國家榮譽或損害國家利益且情節重大罰30萬元。

至於民宿經營業者若詐騙旅客且情節重大者罰15萬元，妨礙善良風俗且情節重大罰20萬元，玷辱國家榮譽或損害國家利益且情節重大重罰30萬元，上列可停止部分或全部營業，或廢止登記證，若仍違規繼續營業可開罰50萬元、廢止登記證並按次處罰。

若是導遊或領隊人員有詐騙旅客，將開罰1萬元，情節重大重罰5萬元；妨礙善良風俗開罰3萬，情節重大罰15萬元；玷辱國家榮譽或損害國家利益罰5萬，情節重大罰30萬元。

另修法也規定未領取觀光旅館業營業執照而經營觀光旅館業務，除原已規定處10萬元到50萬元罰鍰並勒令歇業外，再新增規定若經勒令歇業仍繼續經營，得按次處罰。

修法也規定旅行業販售旅遊行程，未於訂購文件明確記載旅客之出發日期，將開罰3萬元；若旅行業派遣隨團服務人員於旅遊途中擅離團體或隨意將旅客解散、未使用合法業者依規定設置之遊樂及住宿設施、安排未經旅客同意旅遊節目等，以及旅行業使用遊覽車沿途搭載其他旅客、未說明逃生安全及示範、超時工作等，情節重大者可罰1.5萬元。