蘋果「Trade In方案」再調降16款iPhone換購價！　僅iPhone 13上漲

▲蘋果「Trade In換購方案」舊換新方案再度調整價格。（圖／記者林敬旻攝）



記者吳珍儀／台北報導

隨新機出爐，舊機價值逐年下降，蘋果「Trade In換購方案」舊換新方案在兩個月前才調整價格，本月又再度調整，其中16款舊iPhone回收價下降。

根據蘋果官網最新價格表，被蘋果砍價最多的就是iPhone 12 Pro Max，從原先回收價格為16500元，降低至14100元，降第二多的則是iPhone 12 Pro則從14000元降到12300元，下降1700元；而iPhone 13系列的iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max與iPhone XR回收價格維持不變；僅有iPhone 13價格從13300元，提升到14100元，增加800元。

除了以上機型外，其餘16款iPhone的價格皆縮水下降，下降幅度從100元至2400元不等。

▲蘋果調整Trade In換購方案價格。（圖／取自蘋果官網）



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