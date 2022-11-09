紅鏈出包！歌爾股份「丟蘋果大單」影響145億營收　公司回應

▲大陸A股上市公司歌爾股份。（圖／翻攝自騰訊網）

記者鄭思楠／綜合報導

蘋果供應鏈、大陸A股上市公司歌爾股份8日晚間發布風險提示性公告表示，該公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智慧聲學整機產品。對此，歌爾股份相關負責人回應，公司只是應需求暫停客戶一款產品，其餘的項目都在正常合作。

據《澎湃新聞》報導，歌爾股份預計，本次業務變動預計影響2022年度營業收入不超過33億元（約新台幣145億元），約佔該公司2021年度經審計營業收入的4.2%。該事項對該公司經營業績的影響仍在評估中。該公司將盡快推動相關評估工作，並按照相關法律法規的要求履行信息披露義務。目前與該客戶的其他產品項目合作仍在正常開展。

此前有市場傳聞稱，歌爾股份代工的蘋果耳機因良率不高，短期訂單被調整。傳聞還稱，歌爾涉嫌良率造假被發現，被客戶罰款。

兩位熟悉電子行業的人士表示，歌爾股份這次丟掉的訂單為蘋果耳機AirPods Pro，主要原因是良率不佳，但不存傳聞中的良率造假，甚至被罰款等情況。另一位果鏈人士也證實，歌爾股份這次短期訂單確實被調整了，但新項目是否與歌爾股份繼續合作還未知。

根據歌爾股份2021年年報，期內智慧聲學整機營收為303億（人民幣，下同），占該公司總營收的38.73%。歌爾股份2022年第3季財報顯示，今年前3季，營收約741.53億元，年增40.47％，為2019年第3季以來最低增速；淨利約為38.4億元，年增15.23％。其中今年前3季度，智慧聲學整機收入增長3.6％至約198.92億元。

據《證券時報》報導，11月9日，歌爾股份公司相關負責人表示，「相關信息請參見公司公告，但踢出果鏈等傳言明顯是謠傳，公司只是應需求暫停客戶一款產品，其餘的項目都在正常合作。包括罰款多少億的傳聞，都是不實信息，公司還在評估具體損失，會及時公告。」