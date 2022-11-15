存不到錢！3個窮星座「當月光族吃土」　射手豪撒：人要活在當下

▲你就是花錢如流水，每個月都是吃土月光族嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在這萬物齊漲唯獨薪水不漲的時代裡，即使每天精打細算但要存到錢真的好難；不過另有一種人，認為人生苦短，必須及時行樂、享受當下「放縱自己花錢如流水」，又或者致力於結交朋友不惜支出倍增。網站《搜狐網》星座專欄分析12星座中的「3個月光族」花錢毫不手軟，生活過得瀟灑沒煩惱。

1.射手座

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追求「人要活在當下」是射手座的座右銘，天生具備冒險精神、敢衝敢闖，對一切樂觀又積極，而展現自信的姿態總能吸引他人目光，因而結交不少朋友。但檢視射手座的金錢觀，不喜歡瞻前顧後，只要當下花得開心就好，不會虧待自己，只要看到喜歡的就買、毫無節制，再加上生活態度瀟灑、朋友又多，最後搞得自己荷包超吃緊。

2.雙子座

和射手座類似，同樣認為「朋友多了路好走」拚命結交各行各業的人，希望拓展人脈以供日後無憂無慮，也導致人際關係方面的交際、消費多。且雙子座性格多變，有時花錢大手大腳，只為了追求更高等級的享受。看在他們眼中，人脈是不可多得的資源，無法預測何時派得上用場，因此很捨得投資在這。

3.牡羊座

牡羊座的衝動莽撞不只在做人處事上，就連花錢也是如此，本來出門不打算買任何東西，但看到喜歡「卻又用不到的」或是打折商品就控制不住想買回家，最後只是擱置在一旁沾灰塵。雖然一再自我告誡，卻老是犯同樣的錯誤，衝動消費開銷大，買了一堆沒用物品，落得每個月吃土變成月光族，存不到錢。