找尋下一位賈伯斯與蓋茲　台中啟動創新創業育苗平台

▲中部8所大學創新創業育苗平臺計劃25日進行結業式。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市府邀集中部8所大學成立「台中市創新創業育苗資源共享平台」，促成創業資源交流共享，培育青年學子創新創業。台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，希望透過平台協助年輕人創育、創富，並創造趨勢，找到下位「比爾蓋茲」和「賈伯斯」。

台中市府去年底邀東海大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、靜宜大學、嶺東科技大學、建國科技大學及中興大學共8所大學成立「臺中市創新創業育苗資源共享平臺」，今(25)日於中興大學舉行結業式。

黃于珊表示，蘋果電腦創辦人賈伯斯與微軟創辦人比爾蓋茲都是改變世界的偉大青年創業家，希望透過平台能找到下一位「比爾蓋茲」和「賈伯斯」。

台中市勞工局長張大春表示，市府全力支持青年創業，台中青創基地包含審計新村和光復新村都配合工策會提供年輕人創業場域的協助，市長盧秀燕上任後積極整理台中市州廳等古蹟，其中自由路至三民路一段的古蹟未來也會朝向提供青年創業場域方向規劃。

王精文指出，平台猶如紐約和芬蘭的模式，結合大學和政府資源，創業不一定是要開設公司，更是藉此機會培養學生的創新能力、降低產學落差，勉勵學生不要成為「躺平族」，透過跨域合作創造利多。