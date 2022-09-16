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中市府串連14校成立創業巴士　培育下一個獨角獸企業

▲▼台中市政府工策會串連14所大專院校成立創業巴士，首站從興大出發，提供年輕學子更多創業資源。（圖／工策會提供，下同）

▲台中市政府工策會串連14所大專院校成立創業巴士，首站從興大出發，提供年輕學子更多創業資源。（圖／工策會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市工商發展投資策進會為了培育青年學子創新創業，充實中部創業能量，串連中部14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」，創業巴士16日首度從中興大學發車，帶領青創團隊參訪台中市各創業基地，實地了解未來創業可使用的資源，創造創業氛圍，提升創業風氣。

▲▼台中市政府工策會串連14所大專院校成立創業巴士，首站從興大出發，提供年輕學子更多創業資源。（圖／工策會提供，下同）

中興大學前副校長王精文以荷蘭的創業巴士為例，為創業者帶來充沛的創新能量，更解決初創者資源不足的問題，他非常支持和感謝台中市政府首度舉辦的創業巴士活動，希望創業者好好使用政府資源，成為下一個獨角獸企業。

▲▼台中市政府工策會串連14所大專院校成立創業巴士，首站從興大出發，提供年輕學子更多創業資源。（圖／工策會提供，下同）

中興大學企業管理學系副教授唐資文表示，創業巴士有來自不同學校的35名成員參與，分別參訪「TCN創客基地－台中據點」、「台中社會創新實驗基地」、「中科智慧機器人自造基地」，創業基地各有特色。

來自東海大學以流浪動物為主題的創業成員表示，「台中社會創新實驗基地」的非營利組織、志工、社會企業、青創的特色很符合團隊需求，日後一定會尋求相關資源。

以動物產品為主題、來自台中教育大學的團隊成員則指出，學校的設備有限，還好「TCN創客基地」提供3D列印機與雷射雕刻機，日後有助於動手實作，進行產品開發與製造；「中科智慧機器人自造基地」也讓參與團隊更加了解AI軟硬體，並深入思考AI的技術運用。

工策會總幹事黃于珊表示，台中市創業育苗資源共享計畫邀請中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學、亞洲大學、虎尾科技大學、弘光科技大學、暨南國際大學、雲林科技大學、龍華科技大學14所大專院校，成立創業巴士的用意，就是提供專業創業課程與輔導，帶青年學子認識台中創業資源，更讓創業團隊如虎添翼。

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