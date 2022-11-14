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社會 社會焦點 保障人權

兩隊夫妻爬泰安虎山沒體力　消防隊忙翻！6小時2起山域救援

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣府消防局11月12日下午接獲報案，有登山客在泰安鄉虎山滑落邊坡求援，消防救援人員協助脫困後，下山路上又遇到另一對夫妻也是走到沒力需要救援，一次出勤6小時完成2件救援任務，而這2件山域救援都是因為體力不支，消防局呼籲山友登山前要做好準備，降低登山風險。

▲▼苗栗泰安鄉虎山登山步道12日發生2起山域救援事件，都是登山客體力不支求援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗泰安鄉虎山登山步道12日發生2起山域救援事件，都是登山客體力不支求援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局表示，12日下午14時30分許接獲報案，虎山登山步道有女性山友滑落邊坡，需要救援，泰安消防分隊派遣5名警義消出勤，下午4點左右在8號救援樁附近接觸到待援山友，原來是一對中年夫妻一起爬虎山，50歲的妻子體力不支，不慎滑落10幾公尺深的邊坡，經過消防人員協助才重回登山步道，一起陪同下山。

一行人在下山路上到達5號救援樁時已經傍晚6點，又遇到另一對夫妻，也是走到沒力氣正要報警求援，當時已經天黑，又沒有照明設備，幸好遇到下山的消防隊員，一起陪同、協助下山，回到登山口已經晚上8點。

消防隊表示，泰安虎山的登山難度中等，所需往返的時間大約5個小時，在最後的路線(救援樁號7-8)非常陡峭，需要拉繩，是需要做好準備的一個路線，這2件山域救援都是因為體力不支造成無法下山，消防隊建議山友在爬山之前先看登山的分級，如果覺得累了或是超過預定時間就勇敢撤退，山永遠都在，一次爬沒成功沒關係，下次再來就好。

▲▼苗栗泰安鄉虎山登山步道12日發生2起山域救援事件，都是登山客體力不支求援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗泰安鄉虎山登山步道12日發生2起山域救援事件，都是登山客體力不支求援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗泰安鄉虎山登山步道12日發生2起山域救援事件，都是登山客體力不支求援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗泰安鄉虎山登山步道12日發生2起山域救援事件，都是登山客體力不支求援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗泰安鄉虎山登山步道12日發生2起山域救援事件，都是登山客體力不支求援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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