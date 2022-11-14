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300名粉絲衝現場力挺！　呱吉笑喊「如果陳紫渝落選」就證明1事

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，被封為「最美里長候選人」，昨（13日）成立競選總部，現場湧上百人力挺，不過外界也關注她是否有當選機會，台北市議員「呱吉」邱威傑認為，如果最後陳紫渝沒有當選，那就可以證明1件事情，網友們笑翻狂點頭，也釣出「YouTube界的里長伯」阿滴留言。

陳紫渝競選服務處成立大會13日上午在永和國中大門口登場，湧入3百多名粉絲想一睹芳顏，其中超過一半都是年輕面孔，甚至有遠從高雄而來的粉絲。然而，台北市議員「呱吉」邱威傑就在臉書發文，「如果陳紫渝落選，是否驗證了男人的嘴騙人的鬼這句話？」

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貼文一出，立刻掀起網友討論，「如果落選，應該是婦女票太少，畢竟怕老公整天去里長辦公室找里長」、「他們選後會說，只是不想讓老婆太累啦」、「也可能他們都學習了呱腦（老）闆的說說哥精神」、「沒看過服務處那麼多年輕人的」。就連「YouTube界的里長伯」阿滴也在底下留言「說說哥」。

就有網友指出，很多支持紫渝的人都不是永福里的居民，想投給她也投不了，「如果她落選，只證明她應該選市議員等級以上的職位，因為支持者都在里外」、「這聲勢選議員還蠻有機會的」、「老公都不是她選區」、「問題是支持的都不是那個里的阿」。

陳紫渝自從今年8月開設粉專以來就引發高度關注，被網友封為「最美里長候選人」，昨日的競選服務處成立大會湧入上百名粉絲到場。值得一提的是，有3名政治大學學生一早就從文山區趕來，自稱是陳紫渝的「頭號粉絲」，還帶了紫色手機當作幸運物。他們說，雖然自己不是這個選區的里民，但支持優秀的候選人是不分地區的，也希望有機會和陳合影。

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