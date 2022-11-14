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社會 社會焦點 保障人權

移工撞傷準新娘判1年半！母嘆太輕...批政府無作為：難道提國賠？

▲▼台中準新娘案肇事移工阮男開庭。（圖／記者許權毅攝）

▲台中準新娘案肇事移工阮男被判處1年6個月，家屬認為很輕了，但也不願上訴。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中準新娘遭移工撞重傷案好消息傳出，陳女在事發第172天後，將在11月20日出院；肇事逃逸的阮姓移工當庭認罪，日前判決結果出爐，阮被判刑1年6個月，陳女母親說「很輕了，關出來就一尾活龍」，也痛批政府不重視移工問題，也不改善，「難不成要提國賠？」

回顧整起案件，6月2日陳女下班時，騎車行經台中龍井，遭阮姓移工闖紅燈撞上，阮與車上5名乘客馬上棄車落跑，未上前關心遭撞的陳女，陳女重傷昏迷，差點就成為植物人，所幸奇蹟發生，陳女甦醒後在4個月內能行走、溝通，但仍有漫長的復健之路要走。阮男則在11月開準備庭時當庭向陳父道歉，並用中文說「叔叔，我那天沒有故意」，仍被檢方要求從重量刑。

▲▼ 準新娘騎士手部仍有傷，媽媽還幫她加油打氣。（圖／記者許權毅攝）

▲準新娘陳女目前狀況好轉，預計在20日能夠出院。（圖／記者許權毅攝）

台中地院日前判決出爐，阮男無照駕車犯過失致人受重傷罪，處7個月，又犯致人重傷逃逸罪，處1年2個月，應執行1年6個月，刑滿後驅逐出境。審判長魏威至認為，阮男造成有陳女傷勢嚴重，甚且於肇事後，竟未留於現場對傷者施以救護、採取必要安全措施，即逕行離去，顯然缺乏尊重其他用路人生命安全之觀念，考量阮男背景與犯後態度等，判處1年6個月。

▲▼台中龍井遭撞準新娘騎士，目前正積極復健中。（圖／記者許權毅攝）

▲陳母認為政府始終沒有重視移工問題，感嘆「難不成要提國賠？」（圖／記者許權毅攝）

得知判決結果後，陳女媽媽受訪認為「很輕了」，女兒至今還在為了傷勢努力，他只要關1年6個月就可以回去，認為法官不能因為有道歉、可教化就輕判，移工關完又是一條活龍。此外，阮說沒有錢，求償無門，陳女一家人工作也受影響，拿出老本花了至少100萬，很擔心後續的費用該怎麼辦。

陳母氣憤說，「最在意就是政府至今沒有改善措施，逃逸移工問題也好像沒看到，政府始終沒有重視，難不成提國賠？」，陳母說，國賠也是賠台灣人民的錢，一家人也不會想要，最後也處罰不到逃逸移工，但移工問題氾濫始終不見政府有作為，要政府提出配套，希望「妹妹的事能帶來改變」。

▲▼台中準新娘案肇事移工阮男開庭。（圖／記者許權毅攝）

▲陳母痛批，阮男只說自己沒錢，關完就遣返回去，依舊是「一尾活龍」。（圖／記者許權毅攝）

陳母補充說，這件事有很多可延伸的議題，也需要政府討論、處理，國家需要移工來工作可以理解，但女兒被移工撞傷，對奉公守法的人民不公平，要找到問題的根源；她並痛批政府不重視，「別人的孩子死不了？」

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