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男子虛構17.5億遺產　多名女子受騙10多年「還離婚幫生子」

男子虛構17.5億遺產　多名女子受騙10多年「還離婚幫生子」

▲中國男子王國成多次出入監獄，最後竟然成功詐騙10多年沒被人發現。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國男子王國成多年以來虛構自己「億萬富豪」的身分，不僅揮金如土，還號稱自己有幾億資產，更表示自己的遺產高達4億人民幣（折合新台幣約17.5億元）。如此條件吸引了不少拜金的女性，其中甚至有女性為了他離婚、幫王國成生子。一直到2021年2月，王國成遭到警方逮捕，這才讓整起長達10多年的詐騙行為曝光。

根據《紅星新聞》報導指出，王國成過去曾三次入獄，在第三次出獄後，虛構了億萬富豪的身分，之後王國成四處跑趴、結識女性，就有不少女性被他所展示出來的「富豪身分」給吸引，甚至不惜與自己的丈夫離婚，就是想要與王國成交往。

而王國成為了取信這些受騙女子，宣稱自己「真的有這麼多資產，但是因為與前妻打離婚官司中，所以資產遭到凍結」。他甚至還拿出一份法院的判決書，表示自己有4.13億元的資產遭到法院變賣，自己則是這筆鉅額款項的繼承人。

其實除了女子受騙外，王國成也多次找藉口向受騙女子索討金錢，甚至也有不少商人被王國成「借錢不還」。一直到有一名受騙的劉姓女子，發現王國成各種資料與宣稱的內容對不起來，百般對質之後，王國成竟然人間蒸發，劉女才驚覺到自己遭到詐騙，急忙報警。

事後，王國成遭到警方逮捕，而王國成先前所提供的法院判決書、授權書，全是由王國成所虛構出來的。而警方也調查發現，王國成在10年內成功詐騙12人，不法所得高達260萬元人民幣，而其中甚至有不少受騙女子因他而離婚、甚至幫他生小孩。目前王國成則是遭到法院判刑14年6個月。

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