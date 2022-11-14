3車警政署前飆速翻覆！24歲男飛出亡　屁孩嗆警遭開3槍中彈

記者游宗樺、陳俊宏／台北報導

台北市中正區今天（14日）凌晨4時許，3輛轎車在忠孝東路一段飆車，其中2輛車在忠孝東路車行地下道追撞，其中一車翻車，駕駛飛出送醫身亡。警員到場時，發現2車成員身上都有明顯酒味，其中一人甚至出言不遜逼近警員，警員鳴槍無效後對他開2槍制止，其左大腿中彈送醫無生命危險。

▼王男轎車翻覆飛出身亡。（圖／記者游宗樺攝）



▼王男轎車翻覆飛出身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）



據了解，事發時3輛車沿著忠孝東路往西高速競逐，一輛車通過忠孝東路車行地下道後，另2輛轎車卻在地下道發生追撞，葉男（23歲）高速撞翻王男（24歲）的轎車，王男翻車後被壓在車底。

▲▼屁孩被逮。（圖／記者游宗樺攝）

巨大撞擊聲引起附近警員注意，上前查看時，葉男車上下來2名乘客高分貝嗆警，甚至意圖襲警。其中李男（22歲）竟不斷高分貝嗆警，還不斷逼近警員，警員為避免警槍等裝備遭搶或受傷，立即對空鳴槍，制止無效後，再對李男連開2槍，其左大腿中彈，送醫救治暫無生命危險。

屁孩不但高分貝嗆警，還在行政院、警政署前面馬路徘徊，見到有車停下看熱鬧，竟直接高分貝嗆聲，完全無視在旁勸戒的警方。屁孩同時也大嗆記者，甚至出手推打記者，導致手腳受傷，事後對其提告傷害、強制、恐嚇、公然侮辱等告訴。

警消到場，發現王男被壓在車身下，已失去呼吸心跳，立即將他救出送往台大醫院急救，仍回天乏術。由於葉男及現場8人都有飲酒狀況，初步不排除2車駕駛涉及酒駕。警方在車上找到氣球、折疊刀等物，警方將依公共危險、妨害公務偵辦。

▲▼地下道飆車翻覆。（圖／記者游宗樺攝）



▼屁孩被逮。（圖／記者游宗樺攝）



▲▼現場年輕人。（圖／記者游宗樺攝）

