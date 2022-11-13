7天前才說沒有！Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」

▲Gino勁宥感嘆「人醜性騷擾」。（圖／翻攝自YouTube／Gino勁宥）

記者施怡妏／綜合報導

本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」，於前年酒後在工作室內性侵一位女直播主，雖然一直聲稱是合意性交，但仍被法院判處4年10個月有期徒刑定讞，6日和前電競選手Toyz一起開直播，堅持自己沒有性侵，不過就有網友發現，Gino的YT頻道本來有2支澄清的影片，卻無預警消失了，貼文一出，引起網友討論。

有網友在PTT發文，「Gino幹嘛把兩部澄清影片都刪掉了？」Gino一直堅持自己沒有性侵女方，還在YouTube上發表2支澄清影片，日前也到Toyz直播中鄭重澄清，「可是本魯剛才發現，Gino自己發的那兩部澄清影片都搜不到了，這應該是Gino自己刪的吧？究竟Gino那兩部自己澄清自己沒性侵的影片為啥消失了？有卦嗎？」

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貼文一出，立刻掀起網友討論，「以後怕被認為沒有悔意無法假釋吧」、「不要亂搞就沒事啦」、「刪不刪都不能改變定讞的事實」、「那兩部完全證明毫無悔意」、「被椅子蹭到一部發燒影片」、「都確定要進去蹲了還澄清什麼」、「都定讞了，講什麼都沒用了，YT也混不下去了，出這種事情廠商一定不敢找他」。

▲網友表示，不管刪不刪影片，定讞的事實已無法改變。（圖／翻攝自PTT）

回顧整起事件，判決書中指出，Gino勁宥2020年5月17日凌晨3點多，在位於新北市三重區的工作室內，和包括被害人在內共6名同事喝酒，喝完之後各自休息，他卻等到其他人離開之後，敲門騙被害人走出房間，並強拉被害人到廚房，再抱上流理台性侵得逞。

被害人憤而驗傷提告，Gino勁宥堅稱彼此是合意性交，女方則怒批「感覺你一點罪惡感都沒有」。法院一審依2個強制性交罪合併判處Gino勁宥4年10個月有期徒刑；全案上訴至高院，二審法官駁回Gino勁宥上訴，維持一審判決。

Gino於10月22日首度在YouTube頻道發布影片談論此事並喊冤，他在影片中公開判決書部分內容，強調被害人指控他做出許多強制動作，例如在地上拖行等等，但去驗傷卻發現女方全身上下毫髮無傷，他透過律師提出這一點，無奈法官沒有採信。

▲Toyz以學長之姿傳授監獄經驗給Gino勁宥。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Gino勁宥還表示，事情曝光之後很多人罵他「人醜性騷擾」，對於網路上的批評自己都選擇接受，但最讓他感到不滿的是，司法審理過程中就算提出證據、證人，也無法確定法官是否能認真看待，「這次我真的深刻的體會到，人醜怎麼做都是性騷擾，怎麼講出來的話都是錯的，提出來的證據都是歪的」，最後他甚至鞠躬道歉，「對不起社會大眾」。

日前Gino也在Toyz的直播上堅稱自己沒有性侵，所以審判過程中才一直拒絕和解，一開始甚至連律師都沒有請，而是相信司法會還一個清白，如今回想才覺得「有點太自滿了」。他解釋，自己認為跟女性受害人的相處確實已達到曖昧的地步，在發生性行為之前也沒有被拒絕，所以才會認為可以做這件事，並非強迫硬上。

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