28名YouTuber「返鄉投票」影片下架！PTT鄉民傻眼：館長是對的

▲館長日前在直播透露，今年許多大咖YouTuber不敢捧民進黨。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber阿滴2019年底號招28名Youtuber共同拍攝影片，呼籲粉絲們2020返鄉去投票。然而，近日有網友發現，該影片已悄悄下架，意會到館長陳之漢日前透漏大咖YouTuber今年都不敢捧民進黨是真的。

有網友在PTT發文表示，2020年集結多名網紅的返鄉投票影片，現在已經完全找不到，疑惑日前都還可以看到，但現在卻被轉為「私人影片」無法觀看，疑惑「是發生什麼事情了，是不是要更新新版在集結大招？」

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網友看完紛紛留言，「你這8年過得好嗎」、「年輕人支持度崩盤阿」、「2022不方便呼籲返鄉投票了」、「我以為館長是唬爛的，沒想到這件是真的」，也有人說「這次縣市長選舉等級和總統選舉等級差太遠了」、「阿滴不是那種為了流量出賣道德的人」、「2024才會再上架吧」。

「館長有說這次很多網紅不敢碰了」有網友想到館長日前直播時透露的內容。原來，館長1日直播中透露，許多大咖、有上走鐘獎的YouTuber私下向他透露，這幾年民進黨做太差，影片都被洗板罵爆，導致今年沒有人敢接民進黨的案子，「所以他們就是決定，今年不做了」，因此今年幾乎都看不到政治人物上網紅的節目宣傳。

據悉，該段影片企劃由阿滴發起，集結志棋77、千千、Howhow、博恩等網紅，不計重複的情況下，加總粉絲數超過2000萬，而該影片也被總統蔡英文分享。

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