按摩吃火鍋不想付錢！　男竟「生吞打火機」嚇壞服務生

▲上海一名男子靠吞打火機吃霸王餐。（圖／案件聚焦）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海一名周姓男子因不想付錢，先後6次稱自己吞下了打火機，涉及總金額超過8000元（人民幣，下同，約新台幣3.5萬元）。周男事跡敗露後被逮捕，一審判決1年9個月有期徒刑。

▲周男一個人去火鍋店大快朵頤。（圖／案件聚焦）

據《案件聚焦》報導，周男7月16日中午，在閒逛時感到肚子餓，走進附近百貨公司內的一家火鍋店，花費200餘元吃了一頓大餐，結帳時他突然耍起無賴，稱自己吞下了打火機，讓服務員報警處理。

周男隨後被警方帶走，他表示自己沒有吞打火機，消費發生糾紛才胡說。警方在徵得店家同意後，沒有處理周男。

▲▼ 警方後來發現周男多次故技重施不付錢。（圖／案件聚焦）

周男7月18日到一家按摩中心，吃喝洗浴加住宿，消費了900多元，結賬的時候他故技重施，不過可能因為消費金額比較高，周男為了讓逃單顯得更加「光明正大」，他這一次真的吞下了打火機，被送醫急救。

鑒於周男3天之內2次惡意逃單，警方對其進行調查，發現他還在松江區一家足浴店，用生吞打火機的方式逃單1500元。隨著調查深入，周男在浦東新區、楊浦區等多次吞打火機逃單的事實均被發現，累計次數達到6次。

警方指出，周男通過吞打火機惡意逃單，總金額超過8000元，對商家造成了不小的損失。檢察機審查案件後認為，周男的行為涉嫌尋釁滋事罪，遂對其提出公訴，法院一審判決周男1年9個月有期徒刑。