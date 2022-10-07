一家人吃霸王餐被罵翻！暖心男掏錢幫付　老闆娘得知真相超愧疚

▲一名老翁帶著家人到餐廳吃飯，卻被老闆指控吃霸王餐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

馬來西亞一名男子到餐廳吃飯時，看到老闆娘正和一家人吵架，原來是對方疑似想吃霸王餐，拿不出錢付餐費，男子見狀便偷偷幫付錢，讓老闆娘覺得奇怪，在問清楚原因後，才得知這家人因為女婿車禍才無法趕來付錢，讓她頓時超愧疚。

據《星洲網》報導，馬來西亞男網友胡札里（Fahmi Huzairi）在個人臉書發文，表示自己日前到某餐廳用餐，看見熟識的老闆娘正與餐廳客人發生衝突，原來是一名老翁帶著妻子、女兒和4名孫子吃飯，吃完後卻付不出259令吉（約新台幣1760元）的餐費，因此被老闆娘質疑想吃霸王餐。

爭吵途中，老翁不停解釋，是女婿要邀請他們來這間餐廳吃飯的，並稱女婿會過來付錢，自己沒有要吃霸王餐的意思，但不知為何，女婿一直都沒有接電話。老闆娘則認定是老翁在說謊，並怒酸罵「沒錢就不要點這麼多菜」，讓老翁臉色也很難看。

胡札里指出，這家人用餐時氣氛非常和樂融洽，年幼的孩子也不停問大人「爸爸在哪？」讓他覺得他們不像是要吃霸王餐的人，認為其中必有隱情，於是將老闆娘拉到一旁表示，「我幫他們付清，但妳需向他們道歉，並稱這餐是妳請的。」讓老闆娘困惑不已。

胡札里表示，老翁可能家裡有問題，此舉是想幫助可能有困難的老翁一家，「因為我是熟客，所以我知道老闆娘是個好人，但其他人可能不知道，看到這些事情，他們可能會認為老闆娘是壞人，在背後說三道四，影響老闆娘的聲譽。」

老闆娘答應胡札里的要求，隨後詢問後才得知，原來老翁的女婿是因車禍才聯絡不到，得知真相的老闆娘十分懊悔，也想把餐費退給胡札里，但他拒絕了。胡札里表示，「希望老闆娘能把錢拿去幫助更多有需要的人」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活