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快訊／嘉義女「頭卡樓梯」呈屍僵！曾求救：快被兒打死　檢聲押逆子

▲嘉義一名婦人疑被兒子打死，陳屍樓梯間。（圖／記者翁依森翻攝）

▲嘉義一名婦人疑被兒子打死，陳屍樓梯間。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、閔文昱／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮11日驚傳逆子弒母案件，有民眾在事發住宅樓梯間發現一名老婦全身挫傷，頭部卡在樓梯間慘死，嚇壞報警。警方調查，死者為89歲張姓婦人，疑似是遭46歲兒子張男毆打致死，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，檢方向嘉義地院聲請羈押。

嘉義縣消防局表示，有民眾11日至布袋派出所報案，家中有人腳受傷需救護車。警方受理布袋派出所轉報，派遣布袋救護車抵達現場，救護人員入屋查看發現張姓婦人趴臥樓梯，已呈現屍僵明顯死亡，未送醫，現場後續交由轄區布袋派出所員警與家屬處理。

▲嘉義一名婦人疑被兒子打死，陳屍樓梯間。（圖／記者翁依森翻攝）

檢警指出，婦人被發現時，身體呈頭上腳下姿勢，頭部還卡在樓梯間的欄杆，右腳有明顯撕裂傷，臉部、軀幹及四肢也有多處瘀血及擦挫傷，疑遭長時間毆打造成，今天下午立即逮捕涉嫌動手的兒子張男。張男被捕後辯稱，媽媽是跌倒致死，且當時自己有喝酒，已忘記發生什麼事情。

檢警調查，報案人洪女與涉嫌行凶的張男是朋友關係，她在凌晨曾接到張婦求救電話「快來救我，快被兒子打死了」，不料趕抵時張婦已無生命跡象。對此，警方訊後將張男依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方晚間複訊後，依涉及重罪嫌疑重大，向嘉義地方法院聲請羈押。

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