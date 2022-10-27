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外送員爆「棄跑潮」這波最有感！5年老鳥等不到單…想回職場了

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲前幾年在平台發展之際，跑外送的收入曾風光一時。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這兩年因為疫情關係，台灣的外送產業發展神速，現在已相當成熟，不少外食族都很依賴外送。不過，就有位5年外送員說，最近一波的棄跑潮讓他特別感慨，除了夥伴陸續離開，現在收入大不如前，他也考慮重回職場。貼文引發同行共鳴，還釣出前輩直呼，「履歷寫外送員會被扣分……」似乎曾因此吃過虧。

有外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」感嘆，「跑了五年了，這波棄跑最有感，好多由不認識變成下線會一起去吃飯、洗車的外送朋友，慢慢的都離開了。」他上個月也久違地打開人力銀行，「以前跑外送，隨便跑都屌打上班族，認真跑，回家跟家人說薪資，感覺好像大公司經理收入。」

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現在看了一般工作的薪資後，他深刻體會到現實的殘酷，因為外送收入扣除勞健保、油錢、機車保養、保險、三餐，其實跟一般工作也沒差多少，「但是上班時數跟休假，正常工作絕對勝過跑外送了」，更何況外送也很吃城鄉差距，如果是二、三線區域，薪水一定沒有都市外送員來得好。

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO說戰友都很憂鬱，因為帳單來得比外送單還快。（示意圖／記者劉維榛攝）

他坦言，還在線上的戰友，臉上都掛著憂鬱跟徬徨，「家中開銷、生活費用，帳單來得比接單快」，也無奈明明平台在疫情期間大成長，卻不見讓利給外送員，「一路下來砍砍砍，砍出低薪勞力市場了。」最後苦笑，「想說等單時間打個文會有單，想不到打完還沒有單」、「履歷寫5年外送經驗，能增加職場競爭力優勢嗎？」

看到貼文後，許多外送員也默默拭淚，「唉～該是曲終人散的時候了」、「外送員被兩個平台玩弄、榨乾，摳連」、「現在跑外送的真的會餓死」、「現在離峰，我看還不如去打工還比較香」、「我8月份就已經受不了了，無限徵人、砍薪、客人也變少，所以我已經工作3個月了，跑了3年還是得面對現實。」

其中，有離開的前輩則表示，「還好我離開得早（？）是說履歷寫外送員會被扣分……其他自己看眉角吧」、「很遺憾的跟你說，現在去找工作千萬別說你跑了5年全職外送，只會扣分不會加分。」

▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲原PO大吐外送員心裡話，讓同行很有感。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

也有人安慰並給出建議，「也別太悶，就是時代變遷，只是風光時間沒有太長，如果依然有眼光找到剛想打入市場的公司，還是有機會能領到當初的薪水」、「履歷這回事，依然是要看什麼工作才決定要不要寫，都是一樣的，如果是餐飲服務業我不覺得扣分」、「5年的外送經驗很棒啊！用屁股想都覺得你很有毅力，脾氣也一定很好。」

其他網友則紛紛留言，「承攬制採市場自然淘汰法，覺得不好賺的自然會離開，個人覺得還是兼職跑比較好」、「只能說，一切交由市場自由平衡」、「疫情趨緩，外食族也不傻傻給店家賺非店內價。既然可以外食誰要帶回家收垃圾。我是餐廳，平台改變了餐飲生態，盼望客人多出門覓食，給餐廳賺而不是便宜消費者剝削外送員。」

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