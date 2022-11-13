客人點外送怨「鹹酥雞有頭髮」　逼退費199元！老闆照片曝光傻眼了

▲客人抱怨鹹酥雞裡面有頭髮。（圖／翻攝自爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少餐飲業者為了讓業績成長，會和外送平台合作，但最怕的就是遇到奧客。一名網友表示，最近碰到客人投訴，說餐點裡面有頭髮，可是讓他們覺得無辜的是，老闆明明就是平頭，且是一人作業，根本不可能有頭髮掉進去，不知道到底出了什麼問題。文章曝光後隨即掀起熱議。

該網友在「爆料公社」發文表示，顧客用外送平台點鹹酥雞，結果拿到餐點時發現裡面有一根不短的頭髮，氣得客訴反映，小資套餐和雞腳踝有衛生問題，要求退掉2份餐點的費用，共199元。

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不過讓人傻眼的是，老闆是平頭，根本不可能掉一根頭髮在裡面，從照片中也可以看到，老闆站在攤車裡面工作，頭髮相當短，和鹹酥雞裡的頭髮長度不符合，因此他們收到客訴感到十分傻眼，「原來這麼好騙餐，一根頭髮解決一餐」。而且跟客服溝通也無效，讓他們不得不出面喊冤，「辛苦我們這些努力工作的人」。

▲老闆平時都理平頭。（圖／翻攝自爆料公社）

不少網友看到後紛紛表示，「建議店家出餐前也拍照，捍衛自己」、「老闆還要脫上衣證明沒有胸毛」、「我嗅到了財富密碼的味道」、「惡意騙餐的話，支持店家提告，平台不給錢，應該可以從客人手上拿到錢」、「很明顯是後來放進去的，毛一點都沒油」、「現在某些人為了佔小便宜，真的是無所不用其極」、「會不會是外送員的？」「還好毛是直的，不是Q的，要不然沒完沒了」。

事實上，先前也有類似事件，一名女網友表示，叔叔是開路邊攤的，先前碰到一名客人抱怨「你們飯裡面有頭髮！很噁心」，叔叔連忙表示心意，「你下次來，我請你吃一頓」，但對方卻要求退錢。當下叔叔說，若要退錢恐會有很大的爭議，所以沒辦法這麼做，在客人追問下，他才坦言「我沒頭髮」，對方頓時啞口無言。