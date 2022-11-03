少年白髮罹心臟病機率「風險高5倍」！30歲男被送醫才知事情大條

▲楊智鈞分享一起病例，30歲的男子被送到醫院，裝了心臟支架，白頭髮竟是徵兆。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多年輕人生活壓力大，因此會長出白頭髮，也有人認為，少年白可能是智慧的象徵。不過，心臟血管外科醫師楊智鈞提醒，若是出現少年白的情況，可能是血液循環有問題，心臟病風險也會提高5倍。

楊智鈞在東森節目《醫師好辣》分享，先前有名年約30歲的男子與客戶應酬，過程中突然胸悶、站不穩，送醫後診斷出心肌梗塞的症狀，只能裝上心臟支架，後來進一步檢查，才發現男子已有2條血管動脈硬化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊智鈞說，這名男子的頭髮看起來灰灰、白白的，本來以為是自行染髮的顏色，後來一問才知道，竟是半年內陸續長出了白頭髮。

▲這名30歲的男子有抽菸習慣、還要陪客戶應酬，業績壓力相當大，長期下來末梢微血管收縮。（示意圖／pxhere）



楊智鈞提到，若是平常沒有白髮，也沒有遺傳的問題，卻在短期內陸續長出白髮，可能就是血液循環出了問題。楊智鈞解釋，有些人可能是因為抽菸，這種行為會破壞血管、造成血管發炎，或是長期壓力大，導致體內不斷出現腎上腺素、正腎上腺素及皮脂類固醇等賀爾蒙

楊智鈞說，若這些賀爾蒙長期出現，血管就會收縮，隨時保持「戰鬥狀態」，若長期維持這種狀況，末梢的血管就會先被放棄掉，就會造成年輕人頭髮變白，或是中年禿的情況。

楊智鈞說，這名30歲的男子就是長期抽菸、陪客戶應酬，業績壓力也相當大，長期下來導致周邊微血管收縮，罹患心臟疾病的風險也因此高了5倍。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完