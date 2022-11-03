　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

少年白髮罹心臟病機率「風險高5倍」！30歲男被送醫才知事情大條

▲▼心臟病,心臟疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊智鈞分享一起病例，30歲的男子被送到醫院，裝了心臟支架，白頭髮竟是徵兆。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

許多年輕人生活壓力大，因此會長出白頭髮，也有人認為，少年白可能是智慧的象徵。不過，心臟血管外科醫師楊智鈞提醒，若是出現少年白的情況，可能是血液循環有問題，心臟病風險也會提高5倍。

楊智鈞在東森節目《醫師好辣》分享，先前有名年約30歲的男子與客戶應酬，過程中突然胸悶、站不穩，送醫後診斷出心肌梗塞的症狀，只能裝上心臟支架，後來進一步檢查，才發現男子已有2條血管動脈硬化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊智鈞說，這名男子的頭髮看起來灰灰、白白的，本來以為是自行染髮的顏色，後來一問才知道，竟是半年內陸續長出了白頭髮。

▲▼尾牙春酒應酬多閃酒有技巧。（圖／pxhere）

▲這名30歲的男子有抽菸習慣、還要陪客戶應酬，業績壓力相當大，長期下來末梢微血管收縮。（示意圖／pxhere）

楊智鈞提到，若是平常沒有白髮，也沒有遺傳的問題，卻在短期內陸續長出白髮，可能就是血液循環出了問題。楊智鈞解釋，有些人可能是因為抽菸，這種行為會破壞血管、造成血管發炎，或是長期壓力大，導致體內不斷出現腎上腺素、正腎上腺素及皮脂類固醇等賀爾蒙

楊智鈞說，若這些賀爾蒙長期出現，血管就會收縮，隨時保持「戰鬥狀態」，若長期維持這種狀況，末梢的血管就會先被放棄掉，就會造成年輕人頭髮變白，或是中年禿的情況。

楊智鈞說，這名30歲的男子就是長期抽菸、陪客戶應酬，業績壓力也相當大，長期下來導致周邊微血管收縮，罹患心臟疾病的風險也因此高了5倍。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
除濕機擺3位置「效率更好」！　台電曝3地雷勿踩
快訊／專家會議14人全體同意　「高端疫苗具有保護力」
快訊／故宮打破文物原因揭曉　工作人員「誤會」一個翻轉
「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊
穿「有鋼圈內衣」易得乳癌？醫解答　這1點是罹癌關鍵
快訊／女星陳仙梅國道一號「遭追撞」
雙11刷卡回饋衝上42%！　銀行信用卡優惠、攻略一次看
隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

90歲老翁過世「身體超乾淨」！醫師揭看護真實舉動…一票人鼻酸了

生理期痛炸！男友幫買巧克力「1句掀戰」　妹子氣哭：不想再看到他

EUA保住了！食藥署專家會議14人同意高端疫苗具有保護效益

快訊／故宮文物毀損懲處公布了！2人操作疏失受罰　最重一大過

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

少年白髮罹心臟病機率「風險高5倍」！30歲男被送醫才知事情大條

喝手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞喊：阿娘喂

12星座最新一周運勢！「眾吉星齊聚天蠍座」　雙魚小心受委屈

科技男尿出「烏龍茶」！醫師一查指數破千嚇：恐患猛爆性肝炎

女友泡湯消失「激戰50歲禿頭大叔」　綠光男秒分手：心涼到發寒

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

90歲老翁過世「身體超乾淨」！醫師揭看護真實舉動…一票人鼻酸了

生理期痛炸！男友幫買巧克力「1句掀戰」　妹子氣哭：不想再看到他

EUA保住了！食藥署專家會議14人同意高端疫苗具有保護效益

快訊／故宮文物毀損懲處公布了！2人操作疏失受罰　最重一大過

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

少年白髮罹心臟病機率「風險高5倍」！30歲男被送醫才知事情大條

喝手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞喊：阿娘喂

12星座最新一周運勢！「眾吉星齊聚天蠍座」　雙魚小心受委屈

科技男尿出「烏龍茶」！醫師一查指數破千嚇：恐患猛爆性肝炎

女友泡湯消失「激戰50歲禿頭大叔」　綠光男秒分手：心涼到發寒

90歲老翁過世「身體超乾淨」！醫師揭看護真實舉動…一票人鼻酸了

林志穎重傷3個月恢復良好！　揪妻戶外「浪漫約會」畫面曝光

Honda「CB1300經典街車」新增30周年限定！歐老師避震版同步開賣

高中生定期會晤蔣市長？蔣萬安掛保證：當選後「跟學生面對面座談」

生理期痛炸！男友幫買巧克力「1句掀戰」　妹子氣哭：不想再看到他

季芹峇里島度假「全身痠痛」　14hr行程網一看笑瘋：戰鬥營？

戴資穎任反賄選大使　戴爸接受檢察總長致贈感謝狀

雨下不停…除濕機擺3位置「效率更好」！台電曝3地雷勿踩

EUA保住了！食藥署專家會議14人同意高端疫苗具有保護效益

柯志恩用「抹布洗臉」...臉全黑！痛批高雄空污　遭狠酸

9個月寶寶碰到爸光腳　滿臉興奮→超崩潰尖叫

生活熱門新聞

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

愛女心切「黑衣人」包圍育成高中　校方：會加強輔

不愛就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單出爐

東北季風發威！雨彈夜襲2地　周六急凍全台有感「低溫掉1字頭」　

「表弟想讀1科系」他求勸退　內行：台積電保證班

滯台土耳其男擺攤籌機票錢　她曝心酸對話

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷！男友不信　醫解答

快訊／兩年來首例霍亂！中部女吃生蝦生蚵腹瀉狂拉

2022剩60天！5星座事業起飛偏財運爆棚

一圖看一周降雨趨勢「雨彈最猛烈時間曝」　低溫下探1字頭

老婆懷孕！科技男「想約砲」...網一面倒狂轟

一開KTV排行榜！「周杰倫18年前神曲」排第7

更多熱門

相關新聞

感冒後「心臟病機率多3倍↑」　醫籲速打流感疫苗：猝死風險少一半

感冒後「心臟病機率多3倍↑」　醫籲速打流感疫苗：猝死風險少一半

流感季節來臨，公費流感疫苗第二階段也已於昨（1日）開打。醫師指出，感冒後心臟病發生機率增加3倍以上，而一般人接種流感疫苗可減少一半猝死機會和2成中風風險，呼籲民眾盡速施打流感疫苗。

頭髮常出油！「8徵兆」＝B群不夠

頭髮常出油！「8徵兆」＝B群不夠

研究：確診過新冠「易得心臟病」　比長期抽菸慘

研究：確診過新冠「易得心臟病」　比長期抽菸慘

頭髮沒幾根「硬綁沖天炮」！女嬰超萌成果曝

頭髮沒幾根「硬綁沖天炮」！女嬰超萌成果曝

光頭男到理髮廳 洗頭圓夢！

光頭男到理髮廳 洗頭圓夢！

關鍵字：

頭髮白髮心臟病血液循環楊智鈞

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

捕鼠籠抓到皮包骨毛球　淚眼求情

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

更多

最夯影音

更多
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面