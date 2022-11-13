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民進黨首戰連江議員　劉浩晨要當「左右手」改變政治刻板印象

▲▼劉浩晨。（圖／翻攝自Facebook／劉浩晨）

▲民進黨連江縣議員候選人劉浩晨。（圖／翻攝自Facebook／劉浩晨）

記者呂晏慈／台北報導

馬祖南竿知名的日光春和旅館負責人劉浩晨角逐2022年南竿議員選舉，這也是馬祖「史上第一次」由民進黨正式提名參選連江縣議員，在馬祖民主政治史寫下新的里程碑。回馬祖8年多的他，不僅擔任當地民宿協會理事長，也是首位引進Booking.com、Agoda等通路的民宿業者，小有名氣，近日他透過臉書分享，投入選舉後經歷許多暖心與感動的時刻，除了有太太全力支持作為後盾，也和父母親及岳母多了許多互動時光，「真心希望我們可以一改大家對於政治、選舉的刻板印象」。

劉浩晨接受《ETtoday東森新聞雲》專訪時透露，他在8年多前回到馬祖後，接手家中民宿事業，當時除了在自己家民宿推動無紙化、改掛旅館牌，也投入馬祖的公共事務，擔任連江縣民宿協會理事長，協助旅宿業者們保障權益，也經營網路社群網站「島引馬祖」，希望透過網路讓更多網友們了解馬祖。他談及，兩年前因為討論地方議題，與當時正在參選2020立委的李問結識，後來李問在成立地方黨部時，要先湊齊100名入黨申請書，才誤打誤撞加入民進黨。

劉浩晨回憶，他父親是深藍的國民黨支持者，擁有國民黨黨證，數個月前當他回家「報告」決定代表民進黨參選縣議員時，父親還說「以後可能要去監獄看你了」。不過，父親儘管嘴上開玩笑，最終還是支持著他，劉近日便透過臉書分享，參選之後他和父母及岳母多了很多過去所不曾有的互動時光，彼此會理性地一起討論政見、交流想法，也因為他們，讓自己認識了許多過去比較不熟識的親朋好友，「這樣的交流真的很美好，謝謝家裡長輩對我的疼愛與支持，您們辛苦了，也謝謝在街頭巷尾與我相遇的朋友，願意好好聽我說。」

此外，劉浩晨也喊出「馬祖左右手」口號，期盼以馬祖新生代的角色，為家鄉帶來進步與改變，例如他針對青年事務、交通發展、產業發展等面向都提出政見，主張應該導入新科技應用解決服務人力的問題，包括普及旅宿業的自動管理系統、開設無人化智能商店、智能型點餐服務系統，亦應該借鏡國外案例，推廣大眾交通工具，讓不騎車也不開車的居民能有更便利的代步方式，而為了推廣母語教育，他製作「馬祖話教學」圖卡及Line貼圖，用生動有趣的方式，讓更多民眾認識閩東語版本的日常用語。

劉浩晨分享，身為馬祖子弟，從小就是在「沒有秘密」的環境下長大，因為同學、左鄰右舍都知道「你爸爸媽媽是誰」，小時候趁著寒暑假搭船到台灣，一踏上基隆港的水泥地，聞到潮濕、有點奇特臭味的氣味，內心反而覺得「啊，這就是是自由的味道」，如今，他回到故鄉參選縣議員，也希望能讓自由的風，吹進這座島嶼。

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