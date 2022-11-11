還要再熱2天！下波東北季風襲擊時間曝　北東迎雨彈「高溫掉6度」

▲今起到周日白天都是晴朗好天氣，周日晚間再迎另一波東北季風。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

秋老虎還沒走，台灣環境轉暖熱東南風，今(11/11)苗栗仍出現34度高溫，類似天氣將持續到周日白天，若雲量減少，有機會再出現更高溫，不過周日晚間另一波東北季風報到且將影響到下周二，高溫將明顯下降5到6度，北部、東半部將有降雨，下周三後氣溫將再度回升，降雨減少。

中央氣象局預報員趙竑表示，今天開始天氣慢慢變穩定，各地大多晴到多雲，降雨減少，類似天氣將持續到周日(11/13)上午，各地多雲到晴，基隆北海岸、東半部偶有陣雨。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

不過周日下午起將變天，趙竑表示，周日下午起東北季風增強，且影響持續到下周二(11/15)，降雨以迎風面地區為主，桃園以北、東半部有短暫雨，其中基隆北海岸和宜蘭有局部較大雨勢，桃園以南大致多雲到晴。

溫度部分，周日(11/13)晚間過後到下周二(11/15)溫度下降，北台灣影響明顯，低溫約19度到20度，將下降1到2度，高溫落差比較大，高溫下滑5到6度，高溫約在25到26度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

趙竑表示，台灣周圍風場在變，環境偏東南風，較為溫暖，若周日雲量少一點，周日白天有機會出現更熱高溫。

另下周三、下周四(11/17~11/18)東北季風減弱，北部、東北部氣溫稍回升，降雨減少。趙竑表示，下周三仍有水氣，相較東北季風影響，降雨範圍更為減小，侷限大台北、東半部，其中基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢，其他地區多雲到晴，下周四過後剩大台北、東半部有零星短暫雨。

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