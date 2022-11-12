一圖看天氣兩階段變化！出遊趁今天　下波降雨熱區出爐　

▲周末天氣穩定，周日下半天起東北季風影響，下周一、二北東將出現降雨。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

今(11/12)周六水氣減少，各地天氣穩定，天氣風險公司提醒，要把握週末好天氣，明天周日(11/13)下半天起，新一波東北季風逐漸南下，北部、東部逐漸轉為有雨。

天氣風險公司表示，今周六(11/12)受高壓迴流東南風、副熱帶高壓勢力增強，大環境的水氣較少，也比較穩定，高溫有機會達27至34度、低溫普遍22至25度，但局部沿海空曠或近山平地區受輻射冷卻影響，會再低1至3度，要留意日夜溫差大，西半部有晨間成霧的現象。

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不過穩定天氣即將轉變，天氣風險公司表示，明天周日(11/13)新一波東北季風逐漸南下，北台灣白天高溫稍降，下半天迎風面北海岸至東北部將陸續出現短暫陣雨；下周一、二(11/14~11/15)持續受到東北季風影響，大台北、東部轉為陰雨的天氣；下周三(11/16)開始，東北季風減弱，迎風面降雨將趨緩下來。

天氣風險公司表示，周日過後這一波東北季風所挾帶的冷空氣不強，北、東部是由於陰沉降雨天氣，全日氣溫偏涼，跟這幾天高溫有較大差距。但桃園以南地區影響漸小，普遍可維持晴時多雲的天氣外，亦無顯著降溫，白天仍有點暖、夜間略涼的天氣型態。