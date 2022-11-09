雨彈明天再轟3地！周末各地陽光露臉　下周變天「北台灣驟降7度」

▲中央氣象局預報員黃恩鴻。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

明天水氣仍多，雨彈威力增，基隆北海岸、宜蘭、花蓮將出現降雨，其中宜蘭雨勢強，桃園以南則多雲到晴、溫暖偏熱；周五下半天水氣減少且將持續到周日白天，各地晴朗穩定；周日晚間再迎另一波東北季風，下周一北台灣高溫將驟降6到7度。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明後(11/10~11/11)兩天西半部天氣跟今天類似，但迎風面水氣增多，大台北、東半部雲量增加，降雨機率提高，將有零星短暫雨，主要降雨將出現在基隆北海岸、宜蘭、花蓮，其中宜蘭有局部大雨，雨勢較強；桃園以南影響很小，晴到多雲，高溫可到28度到31度，明後兩天桃園以南感受上溫暖偏熱，類似天氣將持續到周五(11/11)上午。

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▲中央氣象局預報員黃恩鴻。（圖／氣象局）

黃恩鴻表示，周五(11/11)下半天水氣減少，且會持續到周日(11/13)白天，各地晴朗穩定，迎風面降雨更零星，基隆北海岸、東半部有零星降雨，但連這些地方都有陽光。

周日(11/13)下半天後將出現另一波東北季風，且將影響到下周三(11/16)，北台灣溫度略降，其中低溫降1度，下探19度，高溫明顯下降，北部和東部降溫比較多，周六(11/12)高溫30度，下周一(11/14)剩23度到24度。

除溫度溜滑梯外，下周水氣也會增加，影響桃園以北、東半部有局部短暫雨，新竹以南則是多雲到晴。黃恩鴻表示，周五下半天到周日白天(11/11~11/13)各地都可見到陽光，周六(11/12)是本周最溫暖的一天。

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