恐怖影像曝！騎士遭車闖紅燈撞飛昏迷　無良駕駛肇逃飆1.3km棄車

記者許權毅／台中報導

台中一名36歲謝男今（12）日1時許，行經大里區益民路二段時，遭一名黑車駕駛從東榮路闖紅燈高速撞上，謝男當場噴飛，撞擊力道之大，整個人彈到10公尺外的人行道上昏迷。沒想到黑車駕駛當場肇逃，還狂開1.3公里到爽文路一段上某租車公司前棄車，警方已追查到黃姓女車主，要求她到派出所製作筆錄說明。

▲▼台中大里一名騎士遭轎車闖紅燈撞上，駕駛還肇逃將車輛棄置在某公司前。（圖／記者許權毅翻攝）

事發地點在大里區益民路二段與東榮路口，謝男當時騎車往中興路方向行駛，不料一輛黑車闖紅燈，從謝男左側高速撞上，謝男與機車遭到猛烈撞擊，機車嚴重變形，就連座墊都被撞落，謝男則整個人飛起，倒在一旁人行道昏迷，路過民眾趕緊上前幫忙，並通報警消送往大里仁愛醫院搶救。

▲▼謝男機車嚴重變形，就連座墊都被撞掉。（圖／記者許權毅翻攝）



霧峰分局警方調閱監視器調查後發現，黑車駕駛一路狂開1.3公里，並將車輛停在爽文路一段某租車公司的停車場前，駕駛將車輛丟棄在此後消失，是否為租賃車或有地緣關係仍待警方調查。此外，黑車保險桿掉落，引擎蓋有不規則凹陷，受損嚴重，可看出撞擊力道相當大。

▲警方已找到車主黃女，要求黃女到派出所說明。（圖／記者許權毅翻攝）



警方循線找到該輛黑車車主為一名36歲的黃女，已在今早聯絡上黃女，並要求黃女到國光派出所說明。警方初判肇因為黑車駕駛闖紅燈，另謝男並無酒駕情事，黑車駕駛則待查，詳細原因仍待警方調查釐清。

▲黑車被棄置在距離案發地1.3公里的工廠前。（圖／記者許權毅翻攝）