妻外派澳洲和上司「每天做」　被嗆：給你一頂綠帽子...綠夫怒吉

▲台中已婚主管偷吃人妻女下屬，還囂張對她丈夫嗆聲「台中房間那沙發床我都去很多次了」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一連鎖咖啡店的已婚主管趁外派澳洲、中國期間，和人妻女下屬同居大搞不倫戀，還傳人妻裸照給她丈夫，嗆聲說「台中房間那沙發床我都去很多次了」、「給你一頂綠帽子」、「我們沒有避孕三個月，算時間，每天做」，承諾會給人妻名分、房產等語，讓人夫聽了震怒對他提告。台中地院審理，認為主管侵害配偶權，應賠償人夫40萬元，主管不服，上訴到台中高分院被駁回，全案定讞。

人夫指控，妻子於知名連鎖咖啡烘焙店任職，外派到澳洲後，和已婚的主管發展婚外情，2人回台後，又一同前往中國工作、同居。直到去年10月小王以微信告知他這段不倫戀，他才知道自己被綠了，憤而向小王提告求償40萬元。

全案審理時，小王表示他當時和人妻是男女朋友，才會發生多次性行為，他也是直到去年9月才知道人妻已婚，並無故意侵害配偶權。

不過法官查看訊息，小王為了逼人夫離婚，傳訊給人夫說「她這兩年半其實都是跟我在一起...澳洲、崑山都是...她每個月也都拿我的錢，花了1-2百萬，」、「台中房間那沙發床我都去很多次了」、「這次回台灣是把『戶口從你家遷走』，東西搬走，而我要給現金200萬，房子一套，淡水或中壢...試管嬰兒一個，我全答應了」、「難怪給你一頂『綠帽子』」、「她確定不能生了，我們沒有避孕三個月，算時間，每天做，但無法受孕，我已經有2個兒子了」，並傳多張人妻裸照給人夫，威脅要將此事告訴人夫的父母。

法官認為，小王以嘲諷言論要求人夫出面處理，並表示人妻要從人夫住所的戶籍遷出，還要將不倫戀告知人妻公婆，顯然早知人妻有配偶，卻仍和她交往並發生關係，已侵害配偶權，判他應賠償40萬元，小王不服再上訴，仍被駁回，全案確定。