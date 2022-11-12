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「友善連線」拋新桃區域合作政見　張善政：建構桃園新北生活圈

▲新北市長侯友宜今（12）日跨區為桃園市長候選人張善政站台打氣，兩人相見歡握手致意。（圖／張善政競辦提供）

▲新北市長侯友宜今（12）日跨區為桃園市長候選人張善政站台打氣，兩人相見歡握手致意。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市長侯友宜今（12）日上午專程到桃園力挺國民黨桃園市長候選人張善政，侯友宜指出，桃園與新北本來就一家人，張善政拋出的桃北北基1280月票案，如果是張善政當市長，就沒有1280的問題；張善政表示，桃園、新北、台北與基隆是個很大的共同生活圈，過去桃園與新北由不同政黨執政，很多事情難以協調，為讓龜山、桃園與新北建構生活圈，桃園應該讓國民黨執政。

張善政今天上午出席龜山區市議員候選人林明義跨區域合作建設平台說明會在龜山區陸光里河濱公園舉行，新北市長侯友宜、桃園市議會議長邱奕勝都到場力挺。侯友宜坦言，這次選舉在桃園是場辛苦選戰，因為張善政在桃園工作十餘年，畢竟是首次參選，古意善良寬待別人，但選舉過程中，還要捍衛他的正派、善良，這段時間看到他的艱苦、信念與勇敢，展現帶領桃園向前走的正向力量。

▲新北市長侯友宜致詞時強調，桃園與新北本來就是一家人。（圖／張善政競辦提供）

▲新北市長侯友宜致詞時強調，桃園與新北本來就是一家人。（圖／張善政競辦提供）

侯友宜也提到，桃園與新北本來就是一家人，以龜山為例，位於林口隔壁，與新莊連成一條橫線，交通設計上，可以建構一條到新北的高架快速道路，龜山往南，有桃園的善政會處理，往北就希望我與桃園市長一起努力；至於張善政提出的桃北北基1280月票案，如果張善政當市長，就沒有1280的問題。

張善政則說，桃園、新北、台北與基隆是個很大的共同生活圈，過去桃園與新北分由不同政黨執政，很多事情難以協調，為讓龜山、甚至整個桃園與新北建構生活圈，桃園也應該讓國民黨執政。

張善政也特別肯定市議員候選人林明義提出政見，都是為了讓新北與桃園更方便，諸如青山路、壽山路打通，還有高架道路通到新北，林口交流道要趕快督促高公局改善，每項政見都是龜山鄉親想要的。

▲張善政表示，今天在龜山與侯友宜市長合體平台，就是為了彰顯將來共同打造北部共同生活圈的企圖心。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政表示，今天在龜山與侯友宜市長合體平台，就是為了彰顯將來共同打造北部共同生活圈的企圖心。（圖／張善政競辦提供）

張善政強調，這次用龜山當自己與侯友宜市長合體平台，就是為了彰顯將來共同打造北部共同生活圈的企圖心，「1126挺善良」與「侯侯做代誌」（好好做事），相得益彰，把新北與桃園拉抬到全國能見度。

此外，張善政、侯友宜今天共有三次同框機會，除市議員候選人林明義的跨區域合作建設平台說明會外，還有蘆竹區市議員候選人錢龍競選總部成立大會與晚間在新北市板橋舉行的「再一次歡呼・六六大勝」晚會，國民黨六都市長候選人將同台造勢。

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