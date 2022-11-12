「風格設計節」松菸登場！台式浪漫主題市集　超過400間特色品牌

▲「2022 Pinkoi Design Fest 風格設計節」以台式浪漫為主題，12月2日～4日在松山文創園區登場。（圖／Pinkoi提供）

記者林育綾／台北報導

「2022風格設計節」今年以「台式浪漫」為主題，結合市集與設計策展，帶來3大主題倉庫、10大展區、5大限定活動、14場手作體驗，匯聚超過60間來自日本、泰國、韓國等人氣插畫IP，還有超過400間特色原創品牌，12月2日～4日為期3天，在台北松山文創園區1-3號倉庫登場。

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▲市集共劃分為10大展區，分別位在3個主題倉庫內。（圖／Pinkoi提供）

「2022 Pinkoi Design Fest 風格設計節」由亞洲設計購物平台Pinkoi主辦，市集共劃分為10大展區，分別位在3個主題倉庫內，其中倉庫1有「台式浪漫主題裝置」、「Pinkoi x 好家風格選店」、「時髦台味餐館」、「共感療癒聚落」等，帶來台式音樂、閱讀、生活選物、自然植栽、台菜，加上新時代命理運勢、撥筋、頌缽、香味感應等方式的療癒。

倉庫2 用熟悉的台語「呷飽沒」命名，將倉庫點綴以不同的日常氛圍裝置，像是早餐店服務台、香氛喫茶店、冰菓室休息區、巷弄街道陳設等，市集更以台灣人日常的風格穿搭、質感生活為主題，以溫暖友善的氛圍形塑日常的台式浪漫，帶來「手作體驗工作坊」、「風格穿搭選品店」、「質感生活選物展」，共超過250個品牌參與。

▲倉庫3也有毛小孩選物店。（圖／Pinkoi提供）

倉庫3命名為「Chill high high」，取自台語諧音的「笑咍咍」，代表夜晚台灣的繁華與不睡，入口以霓虹燈呈現迷幻視覺感，除了「國際外人氣插畫IP」、「毛孩寵物選店」、「冬日風味美食」、「天然清潔保養」4大展區，更推出限定主題「新潮夜市調酒攤」及「登大人18+酒店」，就像走入了台灣人活力四射的夜晚。

▲匯聚超過60間來自日本、泰國、韓國等人氣插畫IP。（圖／Pinkoi提供）

而Pinkoi 響應永續環保，全場使用Pinkoi Pay無現金支付，攤位設備也採用100%可回收利用的永續棚架。活動即日起至11月16日前於Pinkoi全站消費滿新台幣600元，即可獲得免費單人電子門票1張；電子門票販售則在官網上享Pinkoi會員5折回饋購買；12月2日～4日為期3天，在台北松山文創園區1-3號倉庫登場。

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