戲曲泰斗曾永義辭世　文化部長李永得代表總統頒褒揚令

▲戲曲泰斗曾永義辭世，文化部長李永得（右）代表頒贈總統褒揚令，由曾永義遺孀陳媛女士代表受贈。（圖／文化部）



記者林育綾／台北報導

戲曲院士曾永義於10月10日逝世，享壽81歲。為了表彰他一生對於戲曲研究、弘揚傳統藝術的奉獻，文化部長李永得今（12）日代表頒贈總統褒揚令，由曾永義遺孀陳媛女士代表受贈。



曾永義出生於1941年，為中央研究院首位戲曲院士，先後任教於國立臺灣大學、世新大學，學術專長領域涵蓋戲曲、俗文學、音韻學、民俗藝術。他投身教育50年，學術著作等身，更「研優則編」，創作劇本包含京劇、崑劇、豫劇、歌仔戲、客家戲、歌劇共計20餘本。曾獲國家文藝獎、中山文藝創作獎、金曲獎傳統暨藝術音樂最佳作詞人獎、傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎、二等景星勳章等獎項。



李永得表示，曾永義院士除了以學術理論為戲曲建構完整且系統性的基礎外，更走入民間，致力於提升傳統藝師社會地位、建立傳統戲曲自信、培養優秀人才、推動文化輸出與匯演交流，貢獻深遠。他的辭世對台灣社會是極大損失，文化部除深切感念，更將於其所奠定的深厚基礎上，持續推動戲曲界向前邁進。



中央研究院副院長黃進興、國立臺灣大學副校長羅清華、國立臺灣大學文學院副院長朱秋而、國立臺灣大學中文系退休教授暨前總統府國策顧問梁榮茂、國立臺灣大學中文系系主任劉正忠、世新大學校長陳清河、東吳大學副校長董保城，以及曾永義院士門生王安祈、沈冬、林鶴宜及各界學者、貴賓等出席追思。



【總統褒揚令全文】

中央研究院院士曾永義，標悟彬雅，穆清恬和。少歲卒業國立臺灣大學中文系，復獲中國文學研究所博士學位，礱淬探綜，洽聞閎覽。先後執鞭母校暨世新大學，培植啟迪莘莘學子，提攜獎掖後進才俊，陶融鼓鑄，澤沾棫樸。期間殫竭古典戲曲窮究，悉力鄉土藝術保存；暢申地方源流考述，肇開俗文學資料整編；倡扶優質拔萃劇團，往赴海外巡迴演出，疇咨掇采，支策據梧；披林擷秀，吐故容新。公餘潛心鑽研，撰著豐贍渾粹，尤以《戲曲演進史》遺作稱揚，詞約理明，居今識古；嗣積極引介民間戲團，推升藝師社會地位，前瞻遠圖，裨益功深。曾獲頒國家文藝獎、中山文藝創作獎、金曲獎傳統暨藝術音樂最佳作詞人獎、傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎、二等景星勳章等殊榮，猷為令譽，翰苑蜚聲。綜其生平，恢弘中華固有文化精微，盡瘁民俗技藝薪傳發展，材具志績，勳名卓茂；遐緒儀型，累世興詠。遽聞溘然長逝，悼惜良殷，應予明令褒揚，用示政府崇禮國士之至意。