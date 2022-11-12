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北橫公路明池至百韜橋搶通「2時段通行」　公總戒護滯留車輛下山

▲▼北橫公路明池至百韜橋搶通，2時段管制通行。（圖／公路總局）

▲北橫公路明池至百韜橋搶通，2時段管制通行。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

10月16日尼莎颱風挾豪雨重創北橫公路，台7線65K~85.5K明池至百韜橋路段多處路基流失及坍方，經日夜搶修，11月9日傍晚搶通便道，10日採兩階段管制通行，因日前受困旅客車輛仍停放明池山莊，公路總局今(12日)協助旅客上山取車，並戒護旅客駛離車輛。

北橫公路台7線65K~85.5K明池至百韜橋多處路基流失及坍方路段初步搶通，後續持續復建，11月10日採兩時段管制通行，日前考量安全性，因坍方受困明池山莊住宿遊客由西端桃園復興以車輛接駁疏離，遊客車輛仍停放在明池山莊內。

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由於坍方路段初步搶通並可管制通行，公路總局第四區養護工程處與明池山莊規劃並聯繫停放車輛遊客，包括1台中巴、35台小客車、8台機車，預計今(11/12)集結旅客搭乘9人座車輛至明池山莊，並以戒護通行方式，護送遊客開車由東端宜蘭端駛離。

公路總局第四區養護工程處表示，現階段道路管制開放以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，11月10日起每日放行兩時段「上午07:30~08:30、下午15:00~16:00」，另如有緊急或民生特殊需求，將協調加開放行時段；目前已進行AC路面鋪設，後續將逐步解除相關管制措施。

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