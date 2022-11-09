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台7線65~85.5K明池＝百韜橋路段搶通便道　明起開放2時段通行

▲▼台7線明池至百韜橋路段已搶通便道，明開放2時段通行。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲台7線明池至百韜橋路段已搶通便道，明起開放2時段通行。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台7線65K~85.5K明池到百韜橋段，路基流失交通阻斷，經搶修後，今(9)日完成碎石級配路面施工滾壓，公路總局考量山區雨勢影響及易起濃霧視線不佳，第1階段道路管制開放，只開放運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，於明(10)日起， 每日放行2時段「上午07:30~08:30、下午15:00~16:00」。

▲▼台7線明池至百韜橋路段已搶通便道，明開放2時段通行。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

公路總局表示，北橫公路台7線65K~85.5K (明池~百韜橋)路段，10月16日受尼莎颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，道路沿線台7線74.7K、81.6K、83K、84.1K等路段路基流失長達330公尺及多處邊坡坍方；又10月30日奈格颱風及東北季風共伴強降雨影響造成台7線81K+200路基流失長約50公尺、81K下邊坡大規模坍滑(高度約180公尺)，造成路面縱向裂縫長度約100公尺等2處災情。經公路總局第四區養護工程處及所屬獨立山工務段迅速調派大量機具及搶修人員，並滾動檢討及調整搶修策略，災害路段今(9)日可完成碎石級配路面施工滾壓。

因災後仍連日降雨，造成明池路段數度擴災，搶修團隊處於連日降雨、濃霧、地形險峻嚴苛環境下，任勞任怨、全力艱辛趲趕。近期災害路段因持續受降雨影響多處邊坡仍處不穩定狀態，後續邊坡及道路需辦理相關修復工程，另視天氣許可辦理鋪設瀝青混凝土鋪面。

另考量山區雨勢影響及易起濃霧視線不佳，第一階段道路管制開放以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，於11月10日起每日放行兩時段「上午07:30~08:30、下午15:00~16:00」，另如有有緊急或民生特殊需求，將協調加開放行時段；後續再視工程復建狀況及邊坡抗災能力恢復情形，逐步解除相關管制措施。

此外，搶修團隊特別提醒，放行時段災害現場已安排人員警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，請用路人耐心配合，小心駕駛、依序通過；每日放行時段如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行。

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