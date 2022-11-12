林右昌「入閣期末考」　蔡適應接棒靠「掃地機戰法」

▲綠營自評基隆選戰五五波，蔡適應的選情將倒吃甘蔗。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

距離九合一大選投票日約兩周，位處台灣最北端的基隆市選情呈現拉鋸，民進黨挾地方執政優勢，現任巿長林右昌的高滿意度，成為民進黨候選人蔡適應的最佳助選員，但面對家族在基隆三代經營、轉型成功的國民黨候選人謝國樑，一度陷入苦戰。輔選人士透露，儘管謝國樑在選戰前期確實居於領先地位，但蔡適應後來居上，選戰呈現拉鋸狀態，更有民調顯示蔡已扭轉劣勢，這歸功於林右昌在選情最後肉搏巷戰階段扮演「基隆掃地機」，許多中間甚至淺藍選民回歸理性思考，盼延續執政成績。

基隆市長一役，對藍綠來說都有輸不得的壓力，國民黨誓言拿回巿長寶座，民進黨方面，則被視為是否能延續林右昌施政，甚至被媒體點評為是林右昌的「入閣期末考」。

輔選人士不諱言，林右昌對於改變基隆所做的貢獻，不管是藍綠都有好口碑，面對今年的選戰，民進黨提名的蔡適應是否能成功接棒，亦或是由國民黨提名的謝國樑重新拿下，也關乎著國民黨是否有機會湊齊北台灣的最後一塊版圖，可說是扮演「北台灣決勝點」的關鍵地位。

▲民進黨盼延續林右昌（左）五星執政成績，讓蔡適應（右）接棒。（資料照／記者郭世賢翻攝）

民進黨近期拋出「延續五星光榮，進步永不回頭 」訴求，喊話不要讓2018年高雄的遺憾重演，身兼黨主席的總統蔡英文公開掛保證肯定蔡適應指，林右昌8年執政徹底改善了基隆市的體質，這樣的成果，都是因為有蔡適應在立法院大力促成，積極地協調溝通，包括共同爭取基隆捷運預算提高，強調蔡是「延續基隆建設的不二人選」。

不過，國民黨提名曾任立委的謝國樑角逐基隆巿長，對於選情信心十足，認為謝家長期在基隆經營，且家族手中二信系統組織實力堅強。綠營輔選人士形容，謝在選戰前期主打親民牌，並且以「小愛爸爸」身分為號召，企圖拉近與選民距離，博取更多民眾支持，不過，他仍然無法擺脫其財閥背景身份，加上沉寂政壇許久後今年又重新投入選戰，選民是否埋單仍是未知數。

地方黨政人士轉述，其實很多人不了解謝國樑的過去，在選戰初期時，謝吸取了許多中間以及年輕選民的關注，但是在後續提出的免費送Gogoro、防疫慰問金等政見，卻凸顯謝不熟悉公部門預算規劃，財大氣粗的政見直接讓人看破手腳，地方更盛傳，其實謝國樑也是通勤候選人，住在台北，根本不住基隆，如此做法也讓地方對於謝是否能勝任市長打上一大問號。

▲國民黨基隆市長候選人謝國樑家族組織實力雄厚。（資料照／記者屠惠剛攝）

另一方面，時代力量前立委黃國昌近期多次砲轟蔡適應施壓國防部賤賣國土，擁有高聲量的國民黨前市議員羅智強跟進批評，恐怕也會左右選情走向，儘管蔡適應不斷澄清，這筆土地是在2013年國民黨執政時期就決定要拍賣，當時他甚至還不是立委，相關的說法「莫名其妙」，不過，一名綠營北部公職坦言，時代力量市議員陳薇仲投入市長選舉，縱使選戰仍是「藍綠兩強對決」局面，但只要時力能撐出5到7個百分點的支持度，就可能對蔡適應的選情產生影響，不可不慎。

綠營黨政要角直言，這次選舉有超過10個縣市都是激戰區，鹿死誰手要「投完票」才會確定，基隆市就是其中之一，由於大部分的選民在投票前一、兩周才會認真思考要投給誰，選戰最後的衝刺階段非常重要，即使誤差超過10個百分點，都有可能由勝轉敗，或者由敗轉勝。

值得一提的是，林右昌此次賣力輔選，近期親上第一線帶著蔡適應展開巷戰車掃，且從文宣、選戰策略、組織動員、攻擊議題無不親自監軍。就拿最近兩場重要活動來說，蔡適應本周舉辦兩場結合政見宣傳及展示政績的「基隆ING之夜」活動，第一場邀請蔡英文帶著兩隻愛犬參加「毛小孩之夜」，蔡適應和林右昌也分別帶著愛犬與會，順勢提出開闢寵物公園、首次疫苗免費等政見；第二場則選在銘傳國中體育館舉辦「籃球之夜」，邀請職業球隊台啤籃球隊與基隆的聯隊進行交流友誼賽，會中拋出爭取職業球隊主場的構想，台啤籃球隊也正面回應。

一名輔選人士透露，儘管謝國樑在選戰前期累積民眾好感，但後繼無力，根據民調觀察，謝國樑前期確實領先，不過蔡適應後來居上，選情逐漸轉為雙方拉鋸。

地方人士表示，之所以有這樣的變化，林右昌扮演了重要的催化劑，林右昌在任內時，讓基隆有了重大的轉變，基隆的改變肉眼明顯可見，是否能延續執政，讓未完成的建設繼續推動，已稱得上是選民的期待，而林右昌也扛起輔選角色，扮演「基隆掃地機」，帶領蔡適應掃街。

該人士大膽預言，許多淺藍、中立人士已經回歸理性面思考，為延續未完成的基隆建設，繼續構築台灣起點城市基隆夢，應當讓蔡適應接棒執行，肯定比讓基隆回到國民黨時期一樣再次空轉要好。

▲蔡適應近期出席民進黨社群之夜，北北基桃候選人同台造勢拉抬聲勢。（資料照／記者林敬旻攝）