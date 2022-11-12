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有溫度的動物醫院！將大自然氣息引入室內　舒緩寵物與主人身心

文／時尚家居

位於台北市精華地段，挑高的空間原本破舊陰暗，在設計師巧手規劃下，成為明亮又溫馨的動物醫院，利用光帶打造充足的照明更營造溫暖的氛圍，俐落得宜的規劃，讓病醫都能有順暢的動線與舒適的空間，來醫院看診不再是冰冷不快的事，而是輕鬆舒適，如同回到家一般的自在。

（圖／奕創設計提供）

燈光與塗料營造溫暖氛圍

為了減少挑高空間照明不足的問題，規劃了崁入式的光帶，在樓梯及候診空間牆面上都安置了頂天立地的照明，且在公共領域使用4000K的色溫，散發出溫馨的光暈，營造舒適溫暖的室內氛圍。

（圖／奕創設計提供）

立面與天花使用了帶有手繪觸感的藝術塗料，選用大地色系，將大自然的舒放氣息引入室內，讓走進來的人與小動物都能靜下心來；俐落的線條感，局部點綴以弧度的柔和造型，專業感與空間的溫度並行不悖，配合動物醫院可能見血尿的特性，在藝術塗料上方加上防水漆，易保養更方便清潔；地坪也選用石塑地板，不僅硬度夠硬，可耐受大型犬類爪子的破壞力，日後要修補也較方便。在入口與病房處，也考量到毛小孩跑來跑去的特性，規劃了多重的門片，多一重管制，多一分安全。

（圖／奕創設計提供）

專業、順手，規劃得宜的看診空間

一樓空間較大，規劃為大型犬及大型動物看診空間，較安靜的二樓則安置對聲音較敏感的貓咪等小型毛小孩，以及診所的行政區。一樓以中央處理區為中心，規劃向外擴散的放射狀動線配置，病患從候診區往中央處理區及廁所、診間的動線暢通，醫療人員則可從內部穿梭自如，專業的醫療空間內，使用了6000K的白晝光，明亮又清楚，檢查與判斷的時候，可以看得比較清楚；診間內規劃有可秤重的平台、氧氣系統，配置則依照醫生的習慣跟高度，與診療檯結合。

（圖／奕創設計提供）

一反動物醫院氣味不佳、動線凌亂，甚至有點雜亂的刻板印象，這個規劃了超音波室、血檢區、X光室、加護病房、貓咪與狗的獨立病房，以及兩間完整、專業手術室的動物醫院，沒有藥水味，也聞不到臭味，手術室並加強空氣品質及隔音的管控，十分講究。

（圖／奕創設計提供）

一二樓之間，還特別設計了管狀的藥品設備輸送管，可以從二樓直接將藥品、設備等小東西透過管子，送到一樓，免去樓上樓下爬樓梯奔波的麻煩與痛苦；對醫師而言，設計師不是只打造出一個美美的動物醫院，而是包括安全、動線、醫療器材，以及燈光、氣味的管控，都做到讓醫師順手、走動及工作都相當便利的規劃，而對所有前來看診的毛小孩與家人來說，動物醫院能變得這麼明亮溫馨，看醫生，再也不是一件苦差事，而是種享受了。

（圖／奕創設計提供）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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