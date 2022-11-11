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快訊／梨泰院究責又1死　首爾市公務員疑輕生陳屍家中

▲▼首爾梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

▲ 梨泰院發生踩踏悲劇，政府承諾嚴厲究責。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓梨泰院慘案奪走156條人命，涉嫌銷毀萬聖節人潮安全報告的龍山警署情報股長今（11）午被發現陳屍家中，疑似畏罪輕生，傍晚竟又傳出噩耗。負責首爾市都市安全的「安全總括室」在梨泰院事件後飽受批評，該部門一名公務員稍早被發現在家中身亡。

綜合《首爾經濟》等韓媒，根據警方及首爾市當局說法，首爾市行政第二副市長下轄的一級單位「安全總括室」安全支援科長11日請病假未到班，下午卻被發現陳屍家中，警方判斷無他殺痕跡，推測他是自殺身亡，但這名科長並不在警察廳為梨泰院事件成立的特別搜查本部搜查名單上。

此前，首爾龍山警察署情報股長（系長）、現年55歲的鄭某警監今（11）日中午12時45分被家人發現陳屍在首爾市江北區水踰洞的住處，警方從鄭某被發現時的死狀分析，初步推測是輕生死亡，而鄭某前一天曾向部分同事傳送暗示輕生的訊息。

早在梨泰院踩踏悲劇發生前，龍山警察署內部就有職員（情報官）於10月26日撰寫帶有警告意涵的萬聖節期間安全分析報告，然而在慘劇發生後，龍山警察署情報科卻於本月2日涉嫌向其他職員施壓，指示在該公務用電腦刪除報告檔案。（前）情報科長金某與股長鄭某因此被警察廳特別搜查本部以嫌疑人身份，依涉嫌濫用職權、湮滅證據、業務過失致死傷等罪嫌，立案偵辦、傳喚調查。

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