尹錫悅抵達柬埔寨　發表「印太戰略宣言」：無法容忍力量改變現狀

▲南韓總統尹錫悅與其妻子金建希11日抵達柬埔寨首都金邊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今（11）日正式踏上東南亞出訪行程，他抵達柬埔寨首都金邊之後，首先在當地發表「韓國版印度太平洋戰略」，強調自由、和平、繁榮3大原則，強調恪守以普世價值為基礎的國際秩序，表示無法容忍單方面透過力量改變現狀。

根據《韓聯社》，尹錫悅、金建希夫婦11日抵達柬埔寨金邊，緊接著於當地時間下午4時出席「南韓、東南亞國協元首峰會」，首先東南亞國協（ASEAN）各國元首提到不久前首爾梨泰院爆發震驚全球的踩踏悲劇，對此向尹錫悅表達哀悼之意，尹錫悅則向致哀的各國元首表達感謝。

尹錫悅在談話中強調東南亞國協的重要性，「印太地區的和平與穩定和我們的生存與繁榮息息相關，透過強化與東南亞國協等主要國家的結盟與合作，打造出自由、和平且繁榮的印太地區。如今我們正活在『印太地區時代』，印太地區占全球人口65%、占GDP的60%以上，全球一半以上的海上運輸都會通過此地。」

尹錫悅似乎在談話暗指中國，表示他絕對無法坐視單方面透過力量改變現狀，「以規則為基礎，進而防止紛爭與武力衝突，未來將致力於遵守透過對話，實現和平解決之原則。」

尹錫悅談到，在阻止核武擴散、應對恐攻，以及海洋、網路、醫療保健等安保議題上將強化與印太區域內國家之間的合作。

先前尹錫悅在出訪前夕，曾透過總統辦公室發布聲明，表示禁止韓媒《MBC》派遣出入記者搭乘總統出訪專機，此舉引發南韓媒體界一陣譁然，認為尹錫悅政府透過國家機器公開打壓特定媒體。

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