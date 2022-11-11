美日韓領袖將出席東協峰會　討論北韓核武威脅

▲ 美日韓領袖將出席東協峰會，與成員國討論北韓核武威脅應對方針。（組圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

近日數場大型國際會議將在東南亞地區接連登場，其中，年度東南亞國協（ASEAN）峰會11日在柬埔寨首都金邊揭開序幕，東協各國及10個夥伴國領導人齊聚一堂，會議重點將聚焦於緬甸政治僵局、朝鮮半島情勢升溫等議題。另外，美日韓三國領袖也將出席東協峰會，一同關切北韓頻繁發射飛彈的情勢。

路透社報導，美國總統拜登、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅將一同於13日參與東協峰會，在北韓即將實施第7次核試驗的高度警戒狀態下，東協將與美日韓一起對北韓採取強硬態度反核。三國領袖還將在東協峰會期間另外舉行三方會談，進一步討論如何阻止北韓核武計畫。

白宮國安會議發言人沃森（Adrienne Watson）表示，三位領導人將繼續加強在印太地區的三方合作，共同應對北韓非法以大規模殺傷性武器，和彈道飛彈構成的持續性威脅。

日本共同社報導，近年來東南亞地區成為中美角力戰場，中國更是在2021年就搶先與東協建立「全面戰略夥伴關係」。因此拜登計劃利用此次峰會跟進中國腳步，將原本與東協的「戰略夥伴關係」也提升到「全面戰略夥伴關係」，力求跟中國平起平坐。

《柬中時報》報導，為了會場內外安全，柬埔寨國家警察總署出動1.2萬名警力，以確保東協峰會安全進行，會場四周不但有全副武裝的軍警駐守，還有警犬巡邏。

▼ 為確保東協峰會現場安全，柬埔寨政府出動1.2萬警力。（圖／路透）

