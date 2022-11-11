　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豬仔集團首見獨腳首腦！全身刺青超狠毒　5人獲救嚇到不敢報警

▲▼台中警方破獲從事人口販運的無良兄弟檔，逮捕4人，有5名被害人不堪凌虐籌錢贖身回台。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲從事人口販運的無良兄弟檔，逮捕4人，有5名被害人不堪凌虐籌錢贖身回台。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大清查國人出國到東南亞，長期滯留未歸的市民，意外發現有5人剛回國不久，經詢問原來是求職被騙到緬甸從事詐騙，未達業績即被毆打電撃、凌虐，警方昨天（10日）循線逮捕人口販運集團張姓兄弟檔及2名同夥，晚間2人收押、2人交保，其中首腦即50歲張姓大哥的左腳7年前因為蜂窩性組織炎而截肢，警方當時看到張男拔下義肢時，也嚇了一跳，盡管不良於行，仍無礙犯罪勾當，至於還留在緬甸的台灣人人數，永遠是個謎。

▲▼台中警方破獲從事人口販運的無良兄弟檔，逮捕4人，有5名被害人不堪凌虐籌錢贖身回台。（圖／民眾提供，下同）

國人被騙到柬埔寨凌虐的消息傳出後，台中警方主動清查出國到東南亞卻滯留未歸的人數，發現有5人在8月間剛回國，被害人原本不願報警，經警方曉以大義，這才供出黑暗內幕。

▲▼台中警方破獲從事人口販運的無良兄弟檔，逮捕4人，有5名被害人不堪凌虐籌錢贖身回台。（圖／民眾提供，下同）

被害人表示，今年3、4月間透過媒體應徵到泰國從事合法博奕工作，月薪7萬元，包機票、包護照，言明待幾個月就可以回台，大夥都存著小撈一筆的心態，豈料，從此墜入不歸路。

▲▼台中警方破獲從事人口販運的無良兄弟檔，逮捕4人，有5名被害人不堪凌虐籌錢贖身回台。（圖／民眾提供，下同）

被害人到達泰國後，機場就有專人接送，專車載到緬甸的「KK園區」，7、8個人擠在一間房間，台灣人和大陸人一起住，每人每天不同身份，有時是中東戰地醫生、有時檢察官、有時是公安，透過電腦和對方噓寒問暖，詐騙對象是華語地區的華人。

每人每天工作14至16小時，沒有休假日，未達業績目標或是不聽從命令，便毆打、電撃、罰站及關在小黑屋等限制自由，有人受不了想走，打得更慘，最後透過台灣的家人籌錢贖身，身價從10萬至30萬元不等，被害人平安返台後，全都噤聲，不敢報警。

警方昨天兵分5路，逮捕50歲、49歲張姓兄弟，50歲周姓男子及另名共犯，第5人早在幾個月前即出境，查扣1支名錶、現金39萬多元，合計51萬多元，張姓首腦名下銀行帳戶的犯罪所得56萬3千元也遭扣押，張姓首腦綽號「樸仔」，名字樸實，卻是幹不法勾當，聽來格外諷刺。

警方將4人依妨害自由、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，晚間地檢署認為張姓首腦、周姓男子涉嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘2名被告分別以5萬元、3萬元具保。

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
九合一倒數！他估民進黨拿6席　2地區差距被拉開
許維恩2親姊婚禮合體！高顏值「辣穿透視禮服」同框照曝
向媽祖求來的孩子！遭擦撞翻覆「1歲童腦出血」　父母淚求急氣
快訊／嘉義女遭兒子「活活打死」　陳屍樓梯間
豬仔集團首見「獨腳首腦」！　全身刺青超狠毒
快訊／嘉義傳浮屍　男被救起「明顯死亡」
陳昭榮大阪找回包包了！　一開背包激動：謝謝日本國民
快訊／南太平洋發生「規模7.5強震」　海嘯警報發布
日盛金還有7萬多股民！1招從下櫃中解套　一張領1.71萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義女陳屍樓梯間！疑遭兒「活活打死」　友人嚇壞報警

快訊／嘉義縣魚塭傳浮屍　男子被救起「明顯死亡」

豬仔集團首見獨腳首腦！全身刺青超狠毒　5人獲救嚇到不敢報警

快訊／台南8分鐘連轟88槍！猖狂槍手接應人落網　檢方聲押

新北歡樂耶誕城開城啦！「台版行動DJ警察」登場　謹慎防踩踏

愛心大噴發！新北消防局獲贈2救災車輛　局長鞠躬：深深感謝

模擬國民法官新制2年8場成果多　北院將廣邀參與者「回娘家」

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

台北又傳「走路工」賄選！　黨主席涉辦餐會造勢...遭搜索偵訊

快訊／2歲男童反鎖車內　南消破窗搶救脫困

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

快訊／嘉義女陳屍樓梯間！疑遭兒「活活打死」　友人嚇壞報警

快訊／嘉義縣魚塭傳浮屍　男子被救起「明顯死亡」

豬仔集團首見獨腳首腦！全身刺青超狠毒　5人獲救嚇到不敢報警

快訊／台南8分鐘連轟88槍！猖狂槍手接應人落網　檢方聲押

新北歡樂耶誕城開城啦！「台版行動DJ警察」登場　謹慎防踩踏

愛心大噴發！新北消防局獲贈2救災車輛　局長鞠躬：深深感謝

模擬國民法官新制2年8場成果多　北院將廣邀參與者「回娘家」

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

台北又傳「走路工」賄選！　黨主席涉辦餐會造勢...遭搜索偵訊

快訊／2歲男童反鎖車內　南消破窗搶救脫困

北市還在膠著！他估選情冷對陳時中有利　蔣萬安要小心「一情況」

新北歡樂耶誕城今天開城！雪花紛飛如置身歐洲　侯友宜戴三眼怪現身

不符合狗體工學！「黑色甜甜圈」冒出圓眼睛　母驚：怎麼折成這樣

裕民前三季EPS4.62元、Q4恐落後去年　全年獲利估與去年相去不遠

幕後／最後衝刺強化陸戰　黃珊珊盼用感性訴求突圍

一天要上幾次廁所？醫給答案：小於4次有憋尿傾向　久了恐害腎發炎

葉星辰綠島拍戲撞鬼！　驚險滅頂被亡故綠島百合相救

劉冠廷、李霈瑜超在意「一部位」保暖　用lululemon運動裝備藏機關

快訊／嘉義女陳屍樓梯間！疑遭兒「活活打死」　友人嚇壞報警

總質詢後談話　蘇貞昌2次「歹勢」：予豈好辯哉，予不得已也

捕20公斤魚遭鯊搶奪！　拔河完腹部、尾巴殘缺

社會熱門新聞

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

陸軍超正美女士官涉援交　與男客交易對話曝光

應徵賣場員工...女竟遭囚禁旅館8天

竹聯幫搞詐騙不演了！收購人頭戶嗆明：要住集中營

台11線111路標　人潮擠爆搶留念

賈永婕弟告舅詐欺　姨：他看到媽媽就走

連破「台版柬埔寨狡窟」　最大功臣1念頭救32人

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

最貪少將索4500萬　出包丟金爐燒2天滅證

竹聯幫主1111辦壽宴　北市75警力戒備

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕　囚61人狠撈上億

更多熱門

相關新聞

尹錫悅抵柬埔寨發表印太戰略宣言

尹錫悅抵柬埔寨發表印太戰略宣言

南韓總統尹錫悅今（11）日正式踏上東南亞出訪行程，他抵達柬埔寨首都金邊之後，首先在當地發表「韓國版印度太平洋戰略」，強調自由、和平、繁榮3大原則，強調恪守以普世價值為基礎的國際秩序，表示無法容忍單方面透過力量改變現狀。

擁2家公司老闆　竟招募台人赴柬詐騙

擁2家公司老闆　竟招募台人赴柬詐騙

5萬賣帳戶！無業男求職遭囚禁摩鐵

5萬賣帳戶！無業男求職遭囚禁摩鐵

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」 中柬簽署10餘項雙邊合作文件

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」 中柬簽署10餘項雙邊合作文件

快訊／輩分比茶董高！「台版柬埔寨」大姐頭落網

快訊／輩分比茶董高！「台版柬埔寨」大姐頭落網

關鍵字：

KK園區柬埔寨緬甸人口販運中市刑大獨腳

讀者迴響

熱門新聞

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

深田詠美為錢拍A片「床戰千次」：1個月產25支

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

晚3天「1000萬」飛了！最慘幸運兒哭整晚

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面