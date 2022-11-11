豬仔集團首見獨腳首腦！全身刺青超狠毒　5人獲救嚇到不敢報警

▲▼台中警方破獲從事人口販運的無良兄弟檔，逮捕4人，有5名被害人不堪凌虐籌錢贖身回台。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大清查國人出國到東南亞，長期滯留未歸的市民，意外發現有5人剛回國不久，經詢問原來是求職被騙到緬甸從事詐騙，未達業績即被毆打電撃、凌虐，警方昨天（10日）循線逮捕人口販運集團張姓兄弟檔及2名同夥，晚間2人收押、2人交保，其中首腦即50歲張姓大哥的左腳7年前因為蜂窩性組織炎而截肢，警方當時看到張男拔下義肢時，也嚇了一跳，盡管不良於行，仍無礙犯罪勾當，至於還留在緬甸的台灣人人數，永遠是個謎。

國人被騙到柬埔寨凌虐的消息傳出後，台中警方主動清查出國到東南亞卻滯留未歸的人數，發現有5人在8月間剛回國，被害人原本不願報警，經警方曉以大義，這才供出黑暗內幕。

被害人表示，今年3、4月間透過媒體應徵到泰國從事合法博奕工作，月薪7萬元，包機票、包護照，言明待幾個月就可以回台，大夥都存著小撈一筆的心態，豈料，從此墜入不歸路。

被害人到達泰國後，機場就有專人接送，專車載到緬甸的「KK園區」，7、8個人擠在一間房間，台灣人和大陸人一起住，每人每天不同身份，有時是中東戰地醫生、有時檢察官、有時是公安，透過電腦和對方噓寒問暖，詐騙對象是華語地區的華人。

每人每天工作14至16小時，沒有休假日，未達業績目標或是不聽從命令，便毆打、電撃、罰站及關在小黑屋等限制自由，有人受不了想走，打得更慘，最後透過台灣的家人籌錢贖身，身價從10萬至30萬元不等，被害人平安返台後，全都噤聲，不敢報警。

警方昨天兵分5路，逮捕50歲、49歲張姓兄弟，50歲周姓男子及另名共犯，第5人早在幾個月前即出境，查扣1支名錶、現金39萬多元，合計51萬多元，張姓首腦名下銀行帳戶的犯罪所得56萬3千元也遭扣押，張姓首腦綽號「樸仔」，名字樸實，卻是幹不法勾當，聽來格外諷刺。

警方將4人依妨害自由、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，晚間地檢署認為張姓首腦、周姓男子涉嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘2名被告分別以5萬元、3萬元具保。