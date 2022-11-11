5萬賣帳戶！台中無業男南下求職淪豬仔　慘被關摩鐵2天逃出

▲高雄警方強勢攻堅詐騙集團藏身處，逮6嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台中一名30歲無業彭姓男子，在網路上看到訊息南下高雄求職，沒想到卻遇上詐騙集團，以5萬元代價出售個人金融帳戶，之後被關進廉價旅館監控。詐團確認彭男的人頭帳戶可以利用在詐騙匯款上後，馬上將他押往銀行提領贓款24萬，再繼續把他帶到汽車旅館囚禁，直到該帳戶被列為警示帳戶後才被釋放。

高雄警方表示，以陳姓主嫌為首的詐欺車手犯罪集團，在10、11月涉嫌在台中市及高雄市等地招募無業民眾，販售個人金融帳戶，再涉嫌控制並囚禁被害人於廉價旅館，等到確認人頭帳戶可用於詐騙匯款，隨即派員駕車將被害人押往金融機構提領詐欺贓款，後續再繼續囚禁被害人。

▲▼高雄版柬埔寨！台中無業男南下求職淪豬仔，警方強勢破門攻堅逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步已知一名被害人為台中30歲的彭男，他南下求職遭到詐團監控，以5萬元代價出售帳戶後，被帶到銀行櫃檯提領詐欺贓款24萬，詐團透過二層面交轉手方式，再將詐欺贓款轉出。彭男繼續帶往汽車旅館囚禁2天，直至該帳戶遭警政署165反詐騙平台列為警示帳戶後，才被釋放回台中。至於是否有其他受害人，目前還在清查中。

該案經新興分局循線調查，詐欺集團藏身在高雄市三民區旅順街某民宅，一樓以私人宮廟方式，「掛羊頭賣狗肉」掩人耳目。後續經與轄區三民第一分局共組專案小組，10日報請高雄地檢署檢察官陳永章指揮偵辦，持台灣高雄地方法院核發搜索票強勢攻堅，破門而入執行搜索。

▲現場逮到33歲主嫌陳男，以及高雄地檢署發布在案的傷害通緝犯30歲郭男、18歲林男等6人涉嫌犯案。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場逮到33歲主嫌陳男，以及高雄地檢署發布在案的傷害通緝犯30歲郭男、18歲林男等6人涉嫌犯案。另外，並查扣犯案用蘋果手機1支、點鈔機1台，當場查扣刀械7把、仿冒刑警背心、仿冒防彈背心、仿冒刑警帽等相關贓證物，警方將會深入追查是否與詐欺犯罪有關。

全案詢後，依涉嫌洗錢防制法、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌將陳嫌等人，於11日分別移送高雄地檢署及台灣高雄少年及家事法院偵辦及審理。

▲警方將深入追查，仿冒刑警背心、防彈背心、刑警帽等相關贓證物是否與詐欺犯罪有關。（圖／記者賴文萱翻攝）